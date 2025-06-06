ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

7 июня — какой церковный праздник, почему лучше не подходить близко к открытым водоемам

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 7 июня

Церковный праздник 7 июня / © Фото из открытых источников

Завтра, 7 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. В период, когда правитель Диоклетиан развернул массовое преследование христиан, Теодот не сломался. Преданный своей пастве и Господу, он смело стоял на защите истины, несмотря на угрозы смерти. Его сердце полыхало любовью к Богу и людям, а разум — непреклонной решимостью оставаться верным даже в самых страшных испытаниях.

Он пережил многочисленные пытки и унижения, которые не смогли сломить его дух. Наконец, по приказу власти, этот великий мученик принял смерть из-за уничтожения мечом. Это был 303 год.

Приметы 7 июня

Народные приметы 7 июня / © unsplash.com

Народные приметы 7 июня / © unsplash.com

  • Утренняя роса указывает на хороший урожай зерновых.

  • Сильный ветер — в ближайшие дни будет изменение погоды к худшему.

  • Вечером гроза или облачно — к дождям в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

Это особый день, когда нельзя браться за рукоделие — у вас ничего путного не получится. Лучше не думать о сватовстве — откажут. Нельзя подходить близко к открытым водоемам, считается, что русалки очень активны и могут затянуть на дно.

Что можно делать завтра

К святому Теодоту обращаются с молитвами о хорошем урожае, защите полей от непогоды. Согласно народным поверьям, женщины в этот день устраивали день уборки и стирки. Верили, что этот ритуал открывает дверь к благополучию.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie