Церковный праздник 7 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 7 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. В период, когда правитель Диоклетиан развернул массовое преследование христиан, Теодот не сломался. Преданный своей пастве и Господу, он смело стоял на защите истины, несмотря на угрозы смерти. Его сердце полыхало любовью к Богу и людям, а разум — непреклонной решимостью оставаться верным даже в самых страшных испытаниях.

Он пережил многочисленные пытки и унижения, которые не смогли сломить его дух. Наконец, по приказу власти, этот великий мученик принял смерть из-за уничтожения мечом. Это был 303 год.

Приметы 7 июня

Народные приметы 7 июня / © unsplash.com

Утренняя роса указывает на хороший урожай зерновых.

Сильный ветер — в ближайшие дни будет изменение погоды к худшему.

Вечером гроза или облачно — к дождям в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

Это особый день, когда нельзя браться за рукоделие — у вас ничего путного не получится. Лучше не думать о сватовстве — откажут. Нельзя подходить близко к открытым водоемам, считается, что русалки очень активны и могут затянуть на дно.

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Что можно делать завтра

К святому Теодоту обращаются с молитвами о хорошем урожае, защите полей от непогоды. Согласно народным поверьям, женщины в этот день устраивали день уборки и стирки. Верили, что этот ритуал открывает дверь к благополучию.