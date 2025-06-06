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7 июня — какой церковный праздник, почему лучше не подходить близко к открытым водоемам
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 июня, в православном календаре день памяти святого священномученика Теодота, епископа Анкирского. В период, когда правитель Диоклетиан развернул массовое преследование христиан, Теодот не сломался. Преданный своей пастве и Господу, он смело стоял на защите истины, несмотря на угрозы смерти. Его сердце полыхало любовью к Богу и людям, а разум — непреклонной решимостью оставаться верным даже в самых страшных испытаниях.
Он пережил многочисленные пытки и унижения, которые не смогли сломить его дух. Наконец, по приказу власти, этот великий мученик принял смерть из-за уничтожения мечом. Это был 303 год.
Приметы 7 июня
Утренняя роса указывает на хороший урожай зерновых.
Сильный ветер — в ближайшие дни будет изменение погоды к худшему.
Вечером гроза или облачно — к дождям в ближайшие дни.
Что завтра нельзя делать
Это особый день, когда нельзя браться за рукоделие — у вас ничего путного не получится. Лучше не думать о сватовстве — откажут. Нельзя подходить близко к открытым водоемам, считается, что русалки очень активны и могут затянуть на дно.
Что можно делать завтра
К святому Теодоту обращаются с молитвами о хорошем урожае, защите полей от непогоды. Согласно народным поверьям, женщины в этот день устраивали день уборки и стирки. Верили, что этот ритуал открывает дверь к благополучию.