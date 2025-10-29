ТСН в социальных сетях

7 комнатных растений, которые заменят диффузоры и наполнят дом ароматом природы

Никаких химических ароматизаторов — только природная свежесть. Эти семь растений дарят длительный, приятный аромат и украсят любой дом.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Мята

Мята / © Associated Press

Ароматические свечи и диффузоры популярны среди ценителей приятных запахов, однако они не всегда являются долговечными. Альтернатива — комнатные растения, которые естественно выделяют аромат и могут стать стильным акцентом интерьера.

Об этом сообщило издание Real Simple.

  • Мадагаскарский жасмин (стефанотис)
    Это растение известно своим нежным, сладким жасминовым ароматом. Именно поэтому его часто используют в свадебных букетах. Мадагаскарский жасмин хорошо растет в помещении, если обеспечить ему яркое, но непрямое освещение. Поливать следует лишь после того, как почва полностью высохнет.

  • Орхидеи Каттлея
    Эти орхидеи источают сладкий цветочный аромат с цитрусовыми нотками, который усиливается во время цветения. Несмотря на распространенное мнение, уход за ними не слишком сложный. Они любят яркий, рассеянный свет и полив раз в 7-10 дней дождевой или кипяченой водой.

  • Хойя Лакуноза
    Хойя — неприхотливое растение с приятным ароматом, напоминающим духи. Она хорошо переносит непрямой свет, а поливать ее стоит только после высыхания почвы. Кроме запаха, это растение имеет декоративные густые листья, которые украсят любое помещение.

  • Мята
    Мята подходит не только для кулинарии, но и для ароматизации дома. Ее свежие листья распространяют легкий, освежающий запах. Лучше всего держать горшок с мятой на кухне. Растение требует солнечного места или полутени и постоянно влажной почвы.

  • Цитрусовые деревья
    Даже в квартире можно вырастить небольшое лимонное или апельсиновое дерево. Например, лимон Мейера или карликовый апельсин хорошо растут в помещении. Их цветы и плоды имеют выразительный цитрусовый аромат. Такие деревья требуют много света и умеренного полива после высыхания почвы. Летом их можно выносить на балкон или террасу.

  • Плюмерия (франжипани)
    Плюмерия — тропическое растение со сладким ароматом, который может иметь пряные, фруктовые или ванильные оттенки в зависимости от сорта. Для активного роста ей нужен яркий свет и хорошо дренированная, песчаная почва. Поливать растение следует после высыхания верхнего слоя земли.

  • Эвкалип
    Эвкалипт имеет характерный зеленый, древесный аромат, который освежает воздух в комнате. Его запах активируется, когда потереть листья. Растение хорошо растет в освещенных местах, нуждается в солнце или полутени и влажной почве.

Напомним, комнатные цветы могут быть более мощным оружием против плесени, чем химические средства. Все, что нужно — поставить в доме несколько правильных растений.

