7 комнатных растений, которые заменят диффузоры и наполнят дом ароматом природы

Ароматические свечи и диффузоры популярны среди ценителей приятных запахов, однако они не всегда являются долговечными. Альтернатива — комнатные растения, которые естественно выделяют аромат и могут стать стильным акцентом интерьера.

Мадагаскарский жасмин (стефанотис)

Это растение известно своим нежным, сладким жасминовым ароматом. Именно поэтому его часто используют в свадебных букетах. Мадагаскарский жасмин хорошо растет в помещении, если обеспечить ему яркое, но непрямое освещение. Поливать следует лишь после того, как почва полностью высохнет.

Орхидеи Каттлея

Эти орхидеи источают сладкий цветочный аромат с цитрусовыми нотками, который усиливается во время цветения. Несмотря на распространенное мнение, уход за ними не слишком сложный. Они любят яркий, рассеянный свет и полив раз в 7-10 дней дождевой или кипяченой водой.

Хойя Лакуноза

Хойя — неприхотливое растение с приятным ароматом, напоминающим духи. Она хорошо переносит непрямой свет, а поливать ее стоит только после высыхания почвы. Кроме запаха, это растение имеет декоративные густые листья, которые украсят любое помещение.

Мята

Мята подходит не только для кулинарии, но и для ароматизации дома. Ее свежие листья распространяют легкий, освежающий запах. Лучше всего держать горшок с мятой на кухне. Растение требует солнечного места или полутени и постоянно влажной почвы.

Цитрусовые деревья

Даже в квартире можно вырастить небольшое лимонное или апельсиновое дерево. Например, лимон Мейера или карликовый апельсин хорошо растут в помещении. Их цветы и плоды имеют выразительный цитрусовый аромат. Такие деревья требуют много света и умеренного полива после высыхания почвы. Летом их можно выносить на балкон или террасу.

Плюмерия (франжипани)

Плюмерия — тропическое растение со сладким ароматом, который может иметь пряные, фруктовые или ванильные оттенки в зависимости от сорта. Для активного роста ей нужен яркий свет и хорошо дренированная, песчаная почва. Поливать растение следует после высыхания верхнего слоя земли.

Эвкалип

Эвкалипт имеет характерный зеленый, древесный аромат, который освежает воздух в комнате. Его запах активируется, когда потереть листья. Растение хорошо растет в освещенных местах, нуждается в солнце или полутени и влажной почве.

