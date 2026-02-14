ТСН в социальных сетях

7 лучших комнатных растений для дома: которую из них почти невозможно "убить"

Садовод поделился подборкой из семи комнатных растений, которые хорошо чувствуют себя в различных условиях освещения и полива. Среди них — вариант, который почти невозможно уничтожить.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Калатея

Калатея / © Credits

Британский садовник Алан Титчмарш назвал семь комнатных растений, которые считает самыми удачными для дома — от красивых лиан до неприхотливых экземпляров, выдерживающих практически любые условия. Он подчеркнул, что растения могут не только украшать квартиру, но и заметно улучшать самочувствие.

Об этом сообщило издание Express.

Титчмарш отметил, что годами испытывал разные виды, поэтому собрал перечень, в котором каждый найдет что-то свое. Один из выбранных им видов он назвал растением, которое «почти невозможно убить».

  • Традесканция зебрина

Лиана из Мексики и Центральной Америки лучше всего чувствует себя в подвесных кашпо или высоких полках. Алан советует давать ей много света — так листья формируют характерные полосатые узоры.

  • Мадагаскарское драконовое дерево

Драцена, по словам Титчмарша, отличается роскошной фонтовидной кроной с листьями с розовым краем. Если растение переросло, его можно смело обрезать: сначала вид будет не слишком чистоплотным, но вскоре появятся новые побеги. Любит влажный воздух и гравийный поддон для поддержания влажности.

  • Змеиное растение

Сансевьерия трифасциата, которую эксперт в шутку называет растением, «которую почти невозможно убить», идеально подходит для новичков. Ее достаточно хорошо просушивать между поливами. Она предпочитает яркий свет, но выдержит и затененные места.

  • Пальма Кентия

Когда популярна в гостиных викторианцев, эта пальма хорошо переносит слабое освещение. Ее следует поливать только тогда, когда почва полностью высохнет, и регулярно протирать листья от пыли.

  • Фикус лирообразный

Растение эффектное, но сложное в уходе. Титчмарш советует новичкам выбирать что-то попроще, ведь фикус чувствителен к сквознякам, температурным колебаниям и изменениям освещения. Он нуждается в стабильных условиях.

  • Калатея

Многие разновидности калатеи имеют красивые расписанные листья. Но это капризное растение: любит тепло, не переносит прямого солнца и хорошо чувствует себя в домах с центральным отоплением.

  • Лилия мира

Любимая Алана и одно из самых популярных растений в Британии. Мирная лилия хорошо растет в гостиной, кухне или ванной и цветет белыми «парусами», когда удовлетворена условиями. Она толерантна к неравномерному поливу, главное — не переливать. При соблюдении базового ухода такое растение, по словам эксперта, «не должно подвести» владельцев.

Напомним, даже в темном углу комнаты можно вырастить зеленого любимца. Ранее мы сообщали, какие комнатные растения не увядут без света и прекрасно чувствуют себя даже в наименее освещенных зонах дома.

