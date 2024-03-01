7 лучших сортов помидоров: мясистые, высокоурожайные и невероятно вкусные

Наверное, нет такого человека в мире, который не любил бы помидоры. А душистые и мясистые овощи со своей грядки – это настоящее удовольствие. И чтобы получить обильный урожай вкусных помидоров, нужно выбрать правильный сорт. Рассказываем о самых лучших сортах помидоров, которые следует выбрать, чтобы смаковать своими овощами уже в конце июня.

Какие лучшие сорта ранних помидоров: мясистые, сладкие и высокоурожайные

Монгольский карлик – ранний сорт. Это помидоры, крайне неприхотливые в уходе, их не нужно пасынковать и подвязывать. Само растение кустистое, поэтому их следует сажать на достаточном расстоянии друг от друга. Помидоры этого сорта вкусны, мясисты, достаточно большие, густо растут на кусте.

Это помидоры, крайне неприхотливые в уходе, их не нужно пасынковать и подвязывать. Само растение кустистое, поэтому их следует сажать на достаточном расстоянии друг от друга. Помидоры этого сорта вкусны, мясисты, достаточно большие, густо растут на кусте. Де-барао царский – среднеспелый сорт. Эти помидоры прекрасно приживаются даже на обедневшей почве. Сами овощи достаточно велики, правильной формы и очень вкусны. Этот сорт прекрасно подходит для консервации и засолки. Помидоры бывают разных цветов – красные, розовые, желтые и черные.

Эти помидоры прекрасно приживаются даже на обедневшей почве. Сами овощи достаточно велики, правильной формы и очень вкусны. Этот сорт прекрасно подходит для консервации и засолки. Помидоры бывают разных цветов – красные, розовые, желтые и черные. Сахарный бизон – ранний сорт. Помидоры высокоурожайные, неприхотливые в уходе, стойкие к болезням и резким перепадам температуры. Форма плодов сердцевидная, розового цвета, помидоры очень мясистые и сахарные, обладают непревзойденным ароматом.

Помидоры высокоурожайные, неприхотливые в уходе, стойкие к болезням и резким перепадам температуры. Форма плодов сердцевидная, розового цвета, помидоры очень мясистые и сахарные, обладают непревзойденным ароматом. Черный Китай. Этот сорт вывели недавно, имеет азиатское происхождение. Помидоры обладают насыщенным вкусом с легкой фруктовой ноткой. Очень устойчивы к болезням, не прихотливы в уходе. Стебель очень крепкий, растет высоко, поэтому надо подвязывать.

Этот сорт вывели недавно, имеет азиатское происхождение. Помидоры обладают насыщенным вкусом с легкой фруктовой ноткой. Очень устойчивы к болезням, не прихотливы в уходе. Стебель очень крепкий, растет высоко, поэтому надо подвязывать. Орлиное сердце – ранний сорт. Это высокоурожайные помидоры, сходят практически каждое семя. Плоды сердцевидные, мясистые, розового цвета. Этот сорт не боится засухи, устойчив к болезням, но плохо переносит заморозки.

Это высокоурожайные помидоры, сходят практически каждое семя. Плоды сердцевидные, мясистые, розового цвета. Этот сорт не боится засухи, устойчив к болезням, но плохо переносит заморозки. Зинуля – скороспелый ранний сорт. Помидоры розового цвета, на кусте произрастает очень много, поэтому будет стабильно обильный урожай. Сорт устойчив к перепадам температур, вредителям и болезням. Огородники его ценят большими и очень сладкими плодами.

Помидоры розового цвета, на кусте произрастает очень много, поэтому будет стабильно обильный урожай. Сорт устойчив к перепадам температур, вредителям и болезням. Огородники его ценят большими и очень сладкими плодами. Медовый спас – среднеспелый сорт. Плоды желтого цвета, большие и очень сладкие, имеют легкий карамельный вкус. Сорт устойчив к болезням и не требует особого ухода. С одного куста можно собрать до 5 кг помидоров. Кусты невысокие, но их лучше подвязывать.

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