7 маленьких собак-компаньонов, за которыми легко ухаживать: советы ветеринаров

Мальтийская болонка / © Associated Press

Маленькие собаки-компаньоны могут быть не только удобными для содержания в квартире, но и довольно просты в уходе. Ветеринары обращают внимание: среди небольших пород есть те, которые сочетают кроткий характер, неприхотливость и способность быстро адаптироваться к образу жизни владельца.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают, что такие животные обеспечивают эмоциональную поддержку, хорошо поддаются дрессировке и не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. В то же время они остаются активными компаньонами, которых легко брать с собой и комфортно чувствуют себя даже в небольшом жилье.

При выборе собаки ветеринары советуют обращать внимание не только на размер, но и на темперамент, уровень энергии и потребность в уходе. Хотя каждый пес носит индивидуальный характер, отдельные породы чаще демонстрируют черты, упрощающие содержание.

К таким относятся:

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель. По словам ветеринаров, эта порода легко адаптируется к разным условиям и ориентирована на человека. Собаки не слишком активны, с удовольствием отдыхают дома, но не отказываются от коротких прогулок. Они хорошо учатся и не нуждаются в сложном уходе — достаточно регулярном расчесывании и купании.

Мальтийская болонка. Это компактная порода, которая обычно весит менее 7 фунтов. Ветеринары отмечают, что такие собаки мало линяют и хорошо подходят для квартирного содержания. Они привязываются к владельцам и не нуждаются в большом пространстве или интенсивных физических нагрузках. Уход за шерстью упрощается, если поддерживать ее короткой.

Мопс. Специалисты называют мопсы неприхотливыми к физической активности. Им достаточно коротких прогулок и игр в помещении. Эта порода известна дружеским и социальным характером, хорошо подходит для семей. Среди основных требований ухода — контроль веса, очистка складок на морде и защита от перегрева.

Ши-тцу. Ветеринары подчеркивают, что эти собаки ласковы, общительны и легко адаптируются даже к небольшим помещениям. Они не нуждаются в значительных физических нагрузках, но важно обеспечить регулярный уход за шерстью во избежание спутывания и проблем с кожей.

Миниатюрный шнауцер. Эта порода отличается умом и обучаемостью. По словам специалистов, такие собаки легко усваивают команды и не нуждаются в сложном уходе, поскольку мало линяют. Они хорошо реагируют на игры и умственную стимуляцию.

Короткошерстный чихуахуа. Одна из самых маленьких собак, которую легко содержать благодаря простому уходу за шерстью и умеренным потребностям в движении. В то же время ветеринары предостерегают: из-за малого размера эти животные достаточно хрупкие, поэтому нуждаются в осторожном обращении.

Гаванский бишон. Это активная, но не гиперактивная собака, которая хорошо поддается дрессировке. Порода нуждается в среднем уровне физических нагрузок и отличается коммуникабельностью. Уход за шерстью можно упростить, если подстригать ее коротко.

