7 марта — какой церковный праздник, почему нужно воздержаться от ссор с любимыми людьми

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 марта, в православном календаре день памяти священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали — Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. Святой Василий был епископом в Херсонесе. Он отдал свою жизнь за веру и остался верен христианству. Святой Ефрем также был епископом Херсонеса. Он был мучеником и отказался от ислама. Святой Капитон, епископ, также служивший в Херсонесе. Он стал мучеником за свою веру.
Церковный праздник 7 марта – день памяти святого Павла Препростого
Его прозвали "Престорым" из-за его простосердечности и незлобивости. Он был женат, но, узнав о неверности жены, он оставил ее и отправился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Там, благодаря своему послушанию и благочестивости, он достиг высокого духовного роста. Святой Павел Престой имел власть над изгнанием бесов.
Приметы 7 марта
- Если погода испортилась, стало вдруг облачно — на следующий день возможен мороз.
- На западе красное небо — ветер усилится.
- Увидеть в небе первую ласточку – год будет счастливым и урожайным.
Что завтра нельзя делать
В этот день нельзя ничего подбирать с земли, особенно молодым девушкам. Наши предки верили, что такая вещь может нести в себе сильную негативную энергию. Лучше не пересаживать комнатные цветы – растения на новом месте не приживутся. А еще воздержитесь от ссор с любимыми людьми – они затянутся надолго и могут стать причиной развода.
Что можно делать завтра
Этот день считается благоприятным для того, чтобы поведать о своих чувствах. Также стоит загадать желание – считается, что оно обязательно сбудется. Крестьяне уже начинали проводить генеральную уборку дома перед весенним теплом.
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