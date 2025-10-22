- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
7 многолетников, которые стоит успеть посадить в октябре, чтобы сад зацвел уже весной
Пока не пришли морозы, садоводы советуют воспользоваться случаем и высадить многолетники, которые обеспечат весеннее цветение.
Октябрь — не время прощаться с садом, а прекрасная возможность дать ему новую жизнь. Осенняя посадка поможет многолетним растениям укорениться до морозов и уже весной подарит яркое цветение.
Об этом сообщило издание House Beautiful.
Специалист из British Garden Centres Джулиан Палфраманд объясняет, что теплая почва и прохладный воздух создают идеальные условия для развития корней. Главное — хорошо подготовить посадочную яму, обеспечить дренаж, обильно полить и замульчировать почву, чтобы защитить растения от холода.
Вот семь растений, которые сейчас самое время высадить:
Шалфей
Красочный шалфей прекрасно смотрится на солнечных бордюрах и может цвести даже зимой при мягкой погоде. Выбирайте защищенное от ветра место с хорошим дренажем — и он ежегодно будет радовать розовыми, белыми или фиолетовыми оттенками.
Пионы
Пионы ценят за роскошное цветение и выносливость. Высаживайте их в рыхлую плодородную почву, размещая почки лишь на несколько сантиметров под поверхностью — так они лучше приживутся.
Гаура
Нежные цветы, похожие на бабочек, делают это растение настоящим украшением клумбы. Оно цветет до ноября, а легкий слой мульчи поможет ему пережить зиму.
Дымчатый куст
Его пурпурные листья и легкие соцветия создают эффект «дымки» в саду. Саженцы нуждаются в регулярном поливе в течение первых лет.
Гейхера (коралловые колокольчики)
Неприхотливая и декоративная, ее цветная листва украсит даже тенистые уголки сада, добавляя красок в пасмурные дни.
Вербена
Создает нежное фиолетовое «облако» цветов и привлекает бабочек и пчел. Хорошо переносит прохладную осень и остается декоративной до заморозков.
Хризантемы
Осенние классики, которые цветут пышнее всего именно сейчас. Высадите их на солнечном месте и замульчируйте основание — так они без проблем перезимуют.
Напомним, многие садоводы делают обрезку осенью, но некоторые растения от этого страдают. Узнайте, что лучше оставить до весны.