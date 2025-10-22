7 многолетников, которые стоит успеть посадить в октябре, чтобы сад зацвел уже весной

Пионы

Октябрь — не время прощаться с садом, а прекрасная возможность дать ему новую жизнь. Осенняя посадка поможет многолетним растениям укорениться до морозов и уже весной подарит яркое цветение.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалист из British Garden Centres Джулиан Палфраманд объясняет, что теплая почва и прохладный воздух создают идеальные условия для развития корней. Главное — хорошо подготовить посадочную яму, обеспечить дренаж, обильно полить и замульчировать почву, чтобы защитить растения от холода.

Вот семь растений, которые сейчас самое время высадить:

Шалфей

Красочный шалфей прекрасно смотрится на солнечных бордюрах и может цвести даже зимой при мягкой погоде. Выбирайте защищенное от ветра место с хорошим дренажем — и он ежегодно будет радовать розовыми, белыми или фиолетовыми оттенками.

Пионы

Пионы ценят за роскошное цветение и выносливость. Высаживайте их в рыхлую плодородную почву, размещая почки лишь на несколько сантиметров под поверхностью — так они лучше приживутся.

Гаура

Нежные цветы, похожие на бабочек, делают это растение настоящим украшением клумбы. Оно цветет до ноября, а легкий слой мульчи поможет ему пережить зиму.

Дымчатый куст

Его пурпурные листья и легкие соцветия создают эффект «дымки» в саду. Саженцы нуждаются в регулярном поливе в течение первых лет.

Гейхера (коралловые колокольчики)

Неприхотливая и декоративная, ее цветная листва украсит даже тенистые уголки сада, добавляя красок в пасмурные дни.

Вербена

Создает нежное фиолетовое «облако» цветов и привлекает бабочек и пчел. Хорошо переносит прохладную осень и остается декоративной до заморозков.

Хризантемы

Осенние классики, которые цветут пышнее всего именно сейчас. Высадите их на солнечном месте и замульчируйте основание — так они без проблем перезимуют.

Напомним, многие садоводы делают обрезку осенью, но некоторые растения от этого страдают. Узнайте, что лучше оставить до весны.