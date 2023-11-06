7 ноября — какой церковный праздник, почему женщинам на Федота нужно заниматься рукоделием

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 ноября, в православном календаре день памяти мученика Феодота. Феодот был христианином, жившим в Мелитине, городе в Анатолии, в 3-4 веках. Он был корчемником, то есть тем, кто занимался продажами вина. Он был очень щедрым и добрым, помогал нищим и больным, выкупал из плена соверующих и похоронил семерых мучениц, погибших в море.
За свою веру Феодот был задержан язычниками и подвергнут жестоким пыткам. Власти пытались заставить его отказаться от Христа и поклоняться идолам, но он оставался непоколебимым. Наконец, его обезглавили и бросили тело на помойку.
Приметы 7 ноября
- На реках остановился лед – в следующем году будет хороший урожай зерна.
- На дорогах гололедица – морозы надолго.
- Громко поют петухи – к потеплению.
Что завтра нельзя делать
Рыбаки в этот день старались не продавать свой улов, потому что верили, что иначе не будет удачи в рыбалке. Также запрещено ругать птиц, прогонять их, можно призвать в свою жизнь большое несчастье. Ссоры и сквернословие могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Что можно делать завтра
В прежние времена в этот день наблюдали за облаками. Женщины в этот день занимались рукоделием, потому что верили, что это принесет благополучие в семью. Беременные старались быть ко всем дружелюбными, тогда роды пройдут быстро и легко. А еще считалось важным проведение любой уборки – все плохое пойдет вместе с грязью и мусором.
Читайте также: