Церковный праздник 7 ноября / © unsplash.com

Завтра, 7 ноября, в православном календаре день памяти святых 33 мучеников в Мелитыне. Святой Гион (Хиерон) родился в городе Тиана (Каппадокия) в благочестивой христианской семье. Его мать, Стратоника, была слепой, и Гион с малых лет заботился о ней с большой любовью и преданностью.

Во время правления императоров Диоклетиан и Максимиан (284-305) в Каппадокию была послана большая военная команда во главе с офицером Лысием для подавления христианства и призыва молодых мужчин в армию.

Гион, обладая большой силой и выносливостью, отказался вступать в императорскую армию, ибо это означало бы отречение от веры и поклонения идолам. Когда солдаты пришли за ним, чтобы его забрать, он взял деревянную решетку (палку) и выгнал ее.

Он укрылся в пещере вместе с девятнадцатью другими христианами. В одном из снов Гион получил видение о своей близкой мученической кончине: “Не для земного царя ты будешь воевать, а для Небесного” — сказал ему явившийся человек в белом.

После этого Гион и еще тридцать два (32) его совоина веры были арестованы, когда их перевезли в город Мелитен (находилась на территории современной Турции/Армении) для суда. Там им предложено совершить жертвоприношение идолам. Гион с остальными отказались, открыто исповедуя Христову веру. По приказу Лисия Гион отсекли руку у локтя, а затем заключили в тюрьму вместе с другими. Через четыре дня всех обезглавили.

Приметы 7 ноября

Народные приметы 7 ноября / © unsplash.com

Если на небе много облаков, в ближайшее время ожидается снег или дождь.

Ветер с севера или северо-запада — предвещает сильные морозы.

Сильный мороз — зимние морозы продлятся еще долго.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, 7 ноября не стоит ввязываться в споры с близкими и отказывать в помощи нуждающимся — иначе обилие может быстро покинуть дом. Также не советуют покупать дорогие вещи, потому что они долго не прослужат. В этот день следует избегать сомнений и колебаний: если медлить и упустить нужный момент, можно потерять что-то очень важное.

Что можно делать завтра

7 ноября считается удачным для рукоделия — вышивание и шитье под этим днем особенно успешны, потому что, по народным верованиям, святой оберегает все труды рукодельниц и мастеров.