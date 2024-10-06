7 октября – какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, если боитесь за семью

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 октября, в православном календаре - день памяти святых мучеников Сергея и Вакха. Известны христианские святые, прославившиеся своей верностью Христу во времена преследований. Сергий и Вакх жили в III-IV веках во времена правления императора Максимиана, известного своими гонениями на христиан. Сергей был военным, а Вакх — его другом и тоже военным. Оба они отличались мужеством и верностью своей вере.

Когда Сергей и Вакх отказались принести жертву языческим богам и признались в своей вере, их арестовали. Оба подверглись жестоким пыткам, однако оставались верными Христу. Согласно преданию, их мучили разными способами, но они выдержали все испытания.

В результате Сергей и Вакх были казнены: их убили мечом. Считается, что это произошло в Риме.

Церковь канонизировала Сергея и Вакха. Они являются символом стойкости в вере, и их пример вдохновляет многих христиан. Они часто изображаются в иконографии, часто в шлемах и военных доспехах, как воины Христовы. История святых мучеников Сергея и Вакха призывает верующих к мужеству и несокрушимости в вере. Их пример служит упоминанием о важности верности даже в самых сложных обстоятельствах. Они стали покровителями христиан, переживающих преследование за свою веру.

Приметы 7 октября

Народные приметы 7 октября / Фото: Unsplash

Выпал снег, но листья еще на деревьях — он скоро растает.

Снежит до ранней зимы.

Теплая погода будет сохраняться еще три недели.

Что завтра нельзя делать

Запрещается в этот день брать подарки у незнакомцев – с вещами получите чужие беды. Это не самый лучший день для свадьбы. Считается, что тогда вновь семья будет жить несчастливо и в ссорах.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что нечистые силы становятся очень активными с наступлением холодов. Поэтому пытались сидеть дома, особенно после заката. Продолжали пополнять запасы на зиму.

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