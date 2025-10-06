Церковный праздник 7 октября / © Unsplash

Завтра, 7 октября, в православном календаре Сергей и Вакх были выходцами из Персии или Месопотамии (в разных источниках — регионы современного Ирана и Ирака), что свидетельствует о распространении христианства на восточных территориях Римской империи. Они принадлежали к знатной семье и уже в юности приняли христианскую веру.

Сергей и Вакх предстали перед властью римских правителей во время преследований христиан (приблизительно III–IV века). Им предлагали отказаться от христианства и поклониться языческим богам, но они остались верны Христу. Их страдания и смерть описываются как мученические: обычно это сожжение, распятие или истязание к смерти. Место их мученичества обычно указывается в Месопотамии либо Сирии.

Приметы 7 октября

Утром сильный туман и обильная роса — ждите снежную и холодную зиму.

Уже улетели ласточки и жаворонки — сильные морозы не за горами.

Облачно — к теплой и дождливой осени.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья в этот день предупреждают: лучше не откладывать и не переносить важные дела, они могут не получиться. Также верят, что на Сергея Зимнего нежелательно заниматься выпечкой: месить тесто, сыпать муку, печь или жарить. Иначе это якобы чревато материальными трудностями и нехваткой благосостояния.

Что можно делать завтра

7 октября в молитвах к святым просят защиты и выдержки, чтобы легче перенести приближение холодов. В старину в этот день начинали топить печи, готовя дом к зиме. По народному поверью, выходя в этот день из дома, следует брать с собой что-то новое, даже маленькую вещь, например носовой платок — считалось, что это приносит здоровье и оберегает от проблем.