7 пород котов, которых ветеринары не советуют заводить: за милой внешностью скрываются риски

Каких кошек не советуют заводить ветеринары — 7 популярных пород / © Associated Press

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Ветеринары каждый день сталкиваются с заболеваниями домашних животных, поэтому при выборе собственного любимца часто обращают внимание не только на внешность и характер. Некоторые популярные породы кошек имеют генетическую предрасположенность к серьезным проблемам со здоровьем, из-за чего специалисты не всегда готовы заводить их дома.

Об этом сообщило издание Animals Around The Glob.

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Будущим владельцам следует заранее знать о возможных болезнях, необходимости регулярных обследований и дополнительных расходах на ветеринарную помощь.

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Персидская кошка

Узнаваемая плоская мордашка и длинная густая шерсть имеют свою цену. Исследование Королевского ветеринарного колледжа и Эдинбургского университета показало, что почти две трети персидских кошек имеют по меньшей мере одно заболевание.

Из-за особенностей строения черепа у них могут возникать проблемы с дыханием, зубами и глазами. Еще один серьезный риск — наследственный поликистоз почек, при котором в органах образуются кисты, способные со временем привести к почечной недостаточности. Кроме того, длинная шерсть персов нуждается в постоянном уходе.

Шотландская вислоухая

Характерные сложенные уши этих кошек являются следствием генетической мутации, влияющей не только на их внешность. Она связана с нарушением развития хрящевой и костной ткани и может вызывать болезненные проблемы с суставами.

Изменения способны поражать лапы, лодыжки и хвост и прогрессировать с возрастом. Именно из-за рисков для здоровья разведения шотландских вислоухих критикуют организации по защите животных, а некоторые фелинологические организации не признают породу.

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Манчкин

Короткие лапы, благодаря которым манчкины стали популярны в соцсетях, также связаны с генетической мутацией. Исследования обнаруживали у таких кошек деформации конечностей, а необычное телосложение может создавать дополнительную нагрузку на суставы.

Среди возможных проблем называют нарушение развития позвоночника и грудной клетки, а также дисплазию суставов. В то же время, долгосрочные последствия мутации для здоровья манчкинов до сих пор изучены не полностью.

Экзотическая короткошерстная

Этих кошек иногда воспринимают как более простую в уходе альтернативу персам из-за более короткой шерсти. Однако значительную часть проблем со здоровьем они унаследовали от своих длинношерстных родственников.

Плоская мордашка повышает риск нарушений дыхания, проблем с зубами и слезными протоками. Экзотические короткошерсти также подвержены поликистозу почек, который в тяжелых случаях может закончиться почечной недостаточностью.

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Сфинкс

Отсутствие шерсти совсем не означает, что сфинкс потребует меньше ухода. На его коже скапливается жир, поэтому таких кошек необходимо регулярно купать. Они также чувствительны к температуре и легко мерзнут.

Более серьезным риском является склонность к гипертрофической кардиомиопатии — заболевание, при котором утолщается сердечная мышца. У породы также встречается наследственная миопатия, которая поражает мышцы и может затруднять глотание.

Регдол

Спокойные и общительные регдолы имеют генетическую предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии. У кошек с двумя копиями связанной с заболеванием мутации тяжелые проблемы с сердцем могут проявиться уже в молодом возрасте.

Среди других рисков породы называют проблемы с мочевыделительной системой, ожирение и некоторые другие заболевания. Поэтому для редоллов особенно важны регулярные ветеринарные осмотры и ответственное разведение с генетическим тестированием животных.

Мэйн-кун

Несмотря на крепкое телосложение, мейн-куны также имеют повышенный риск гипертрофической кардиомиопатии. С ней связывают, в частности, специфическую генетическую мутацию MYBPC3.

Проблема состоит в том, что болезнь может проявиться в разном возрасте. У части животных признаки возникают после трех лет, а у других значительно позже. Гипертрофическая кардиомиопатия способна привести к тяжелым осложнениям и даже внезапной смерти, поэтому владельцам советуют не пренебрегать кардиологическими обследованиями.

Что следует знать владельцам

Генетическая предрасположенность к определенному заболеванию еще не означает, что конкретный кот обязательно заболеет. Представители перечисленных пород могут прожить долгую жизнь, однако их владельцам следует учитывать возможные риски до появления животного дома.

Если такой кот уже является домашним питомцем, специалисты советуют регулярно проходить ветеринарные осмотры и обсудить с врачом специфические для породы обследования. Раннее выявление проблем во многих случаях дает больше возможностей контролировать состояние животного.

Напомним, ранее ветеринары назвали 11 пород и типов собак, которые в целом отличаются крепким здоровьем и выносливостью.

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