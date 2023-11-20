7 правил маникюра дорогой женщины: советы для шикарного вида ваших рук

Чтобы ваши руки выглядели совершенно, стоит следовать этим простым советам от экспертов.

Если придерживаться этих рекомендаций, ваши руки всегда будут ухоженными, будут выглядеть шикарно и элегантно. Рассказываем, что нужно делать, чтобы ваш маникюр выглядел дорого и роскошно.

Какие правила маникюра дорогой женщины

Форма ногтей. Вам нужно выбирать ту форму для своих ногтей, которая будет соответствовать форме ваших рук. Не следует гнаться за модными трендами, которые вам не подходят. Следите за тем, чтобы мастер делал ногти идеальной для вас формы и длины. Оттенок, соответствующий типу вашей кожи. Цвет ногтей должен соответствовать вашему стилю в общем и цветотипу кожи. К светлому оттенку кожи подойдет чудесный цвет розового оттенка. А палитра персиковых оттенков придаст вашей коже яркости. Также вы можете выбрать монохромный цвет всех естественных оттенков или беспроигрышный французский маникюр. Простой дизайн. Чем проще дизайн, тем дороже будет выглядеть ваш маникюр. Если вы предпочитаете французский маникюр, тогда следует следить, чтобы линии были четкими и без кривизны. Можно сделать четкую геометрику, если вы хотите рисунков на ноготках. А вот от яркого декора, стразов и красочных цветочков лучше отказаться. Аккуратность. Следите за тем, чтобы кутикула была ровно обрезана. Лак не должен вытекать за пределы ноготка. Мастер вам должен сделать максимально чистый и качественный маникюр, без ран и заусенцев. Здоровые ногти. Без них не может быть и речи о дорогом и качественном маникюре. Чтобы ваши ногти были здоровы, им нужна забота и регулярный уход. Поэтому делайте для своих ручек все необходимые увлажняющие процедуры, чтобы они вам отблагодарили красивыми ногтями. Уход после маникюра. Если у вас есть проблема ломких ногтей, проконсультируйтесь со своим мастером и подберите правильный уход. Не стоит применять средства по уходу с красителями и по возможности пользуйтесь скрабами. Регулярность посещения салона. Не стоит запускать свои руки, нужно регулярно посещать своего мастера. Если такая процедура для вас многоценна, можно просто делать маникюр с гигиеническим покрытием.

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