7 признаков, которые свидетельствуют, что мужчина в вас влюбился

Как понять, что мужчина влюблен в вас
Считается, что мужчины не эмоциональны, по крайней мере, если сравнивать с женщинами, скрывают свои чувства и мысли, особенно, если это касается симпатии и влюбленности.
И все же есть определенные признаки, свидетельствующие о влюбленности мужчины.
Итак, как ведет себя, по мнению, экспертов влюбленный мужчина?
- Повторяет поведение объекта влюбленности. Мужчина, неравнодушный к женщине, бессознательно начинает повторять ее движения и жесты.
- Пытается лишний раз, невзначай прикоснуться к женщине и использует для этого любую возможность. Мужчина пытается "случайно" задеть девушку или женщину, проходя мимо, коснуться руки рукой и тому подобное.
- Смотрит украдкой, но избегает прямого взгляда. Мужчина пытается найти возможность лишний раз взглянуть на объект своей влюбленности. И смотрит на нее до тех пор пока она этого не видит. А как только влюбленного «поймали» на этом, он сразу отводит взгляд.
- Волнуется. Каким бы спокойным и стойким ни был мужчина, находясь рядом со своей симпатией, он начинает волноваться. И часто это волнение очень заметно.
- Смеется даже над неудачными шутками. Чтобы проверить, влюблен ли в вас мужчина, пошутите с ним неудачно. Если мужчина засмеялся, хотя шутка явно не заслуживала такой реакции, то не исключено, что вы нравитесь собеседнику. Впрочем, возможно, мужчина так среагировал из вежливости.
- Демонстрация безразличия. Замечали ли вы когда-нибудь за мужчинами следующие действия: общаетесь и вроде бы даже сближаетесь, но мужчина внезапно начинает удаляться. Так происходит иногда потому, что мужчина вдруг осознает собственные чувства к женщине. Испуганный собственными чувствами, он начинает демонстрировать безразличие, или даже сначала игнорировать женщину, в которую влюбился.
- Изменяет внешность, меняет поведение. Влюбленные мужчины часто меняют свой гардероб, начинают следить за модой, посещать тренажерный зал, прочее.
Читайте также: