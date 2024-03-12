7 признаков, которые свидетельствуют, что мужчина в вас влюбился

Как понять, что мужчина влюблен в вас

Считается, что мужчины не эмоциональны, по крайней мере, если сравнивать с женщинами, скрывают свои чувства и мысли, особенно, если это касается симпатии и влюбленности.

И все же есть определенные признаки, свидетельствующие о влюбленности мужчины.

Итак, как ведет себя, по мнению, экспертов влюбленный мужчина?

Повторяет поведение объекта влюбленности. Мужчина, неравнодушный к женщине, бессознательно начинает повторять ее движения и жесты. Пытается лишний раз, невзначай прикоснуться к женщине и использует для этого любую возможность. Мужчина пытается "случайно" задеть девушку или женщину, проходя мимо, коснуться руки рукой и тому подобное. Смотрит украдкой, но избегает прямого взгляда. Мужчина пытается найти возможность лишний раз взглянуть на объект своей влюбленности. И смотрит на нее до тех пор пока она этого не видит. А как только влюбленного «поймали» на этом, он сразу отводит взгляд. Волнуется. Каким бы спокойным и стойким ни был мужчина, находясь рядом со своей симпатией, он начинает волноваться. И часто это волнение очень заметно. Смеется даже над неудачными шутками. Чтобы проверить, влюблен ли в вас мужчина, пошутите с ним неудачно. Если мужчина засмеялся, хотя шутка явно не заслуживала такой реакции, то не исключено, что вы нравитесь собеседнику. Впрочем, возможно, мужчина так среагировал из вежливости. Демонстрация безразличия. Замечали ли вы когда-нибудь за мужчинами следующие действия: общаетесь и вроде бы даже сближаетесь, но мужчина внезапно начинает удаляться. Так происходит иногда потому, что мужчина вдруг осознает собственные чувства к женщине. Испуганный собственными чувствами, он начинает демонстрировать безразличие, или даже сначала игнорировать женщину, в которую влюбился. Изменяет внешность, меняет поведение. Влюбленные мужчины часто меняют свой гардероб, начинают следить за модой, посещать тренажерный зал, прочее.

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