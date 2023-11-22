7 признаков того, что партнер вас не ценит и не любит: ваши отношения не будут длиться долго

Он не обязательно будет хотеть разорвать взаимоотношения, но точно не любит вас.

Никто не хочет быть одиноким или брошенным. Поэтому иногда люди находятся в отношениях, где уже давно нет любви, только потому, чтобы не быть одинокими. Если вы стремитесь к глубоким чувствам, то крайне важно понять, любит ли вас партнер по-настоящему или нет. Американская эксперт по отношениям Сара Лорен в своих видео для TikTok назвала семь четких признаков, указывающих на то, что партнер не заинтересован в серьезных отношениях. Рассказываем, как проверить, ценит ли партнер отношения с вами. Эти признаки подходят как для женщин, так и для мужчин.

Раньше мы писали, какая должна быть разница в возрасте между мужчиной и женщиной: почему старшие ищут младших.

Партнер пишет вам только вечером или на выходных

Если мужчина заинтересован только во временных отношениях, то он упоминает о своей женщине на выходных или когда у него есть свободное время.

«Для мужчин выходные – это время интрижек и приключений. Поэтому они могут искать развлечений, составлять небольшие планы на выходные, просто послать своей партнерше сообщения», — говорит Сара Лорен.

То же можно сказать о сообщениях вечером. Если ваш мужчина ограничивается лишь кратким сообщением, это признак того, что отношения не перейдут на новый уровень.

Мужчина долго не отвечает на полученные сообщения

Когда мужчина заинтересован в отношениях с вами, он будет сразу отвечать на ваши сообщения даже если у него множество дел. Если мужчина вам не отвечает или отвечает спустя некоторое время, тогда он не очень заинтересован в общении с вами.

«Муж всегда найдет время, чтобы написать вам, если стремится к отношениям с вами», — объясняет эксперт.

Вы видите только его спальню

То, что мужчина занимается с вами сексом, совсем не значит, что он готов к серьезным отношениям. Если вы с ним только в его спальне, у вас нет общих интересов, друзей или досуга, тогда это единственное место, где он хочет видеть вас, объясняет Лорен.

Человек, желающий серьезных и глубоких отношений с вами, будет устраивать для вас романтические свидания, водить вас в необычные места, знакомить с друзьями и т.д.

Партнер не склонен к тактильному общению

Влюбленный мужчина будет постоянно хотеть касаться вас. И не только во время секса. Он всегда будет стремиться быть к вам ближе или обнять. Если этого не происходит, то, скорее всего, мужчина не чувствует к вам любви.

Партнер не делится с вами хорошими новостями

Если ваш мужчина не делится с вами хорошими новостями, увлекательным событиями из своей жизни, он не собирается продолжать с вами отношения. Ваш партнер просто не видит перспектив в общении с вами на долгосрочное будущее.

Очень плохой признак для ваших отношений, если вы узнаете из соцсетей о его повышении на работе или планах на путешествие через общих знакомых.

Мужчина игнорирует ваши сообщения в соцсетях

По словам Лорен, именно активность в соцсетях прямо указывает на отношение мужчины к вам. Если мужчина, с которым у вас отношения, постоянно скролит вашу ленту в социальной сети, чтобы проверить, опубликовали ли вы что-нибудь новое, то это хороший знак.

Эксперт отмечает, что влюбленный мужчина должен ставить лайки и оставлять комментарии под вашими публикациями, чтобы показать подлинность своих чувств.

Партнер часто раздражается из-за вас

Мужчина, который раздражается из-за того, что вы говорите, как стоите или смеетесь, никогда не полюбит вас. Его может раздражать само ваше присутствие в его жизни. Поэтому в этом случае лучше закончить отношения, поскольку мужчина просто не сможет вас полюбить.

Кодовое слово, указывающее на отсутствие интереса

В итоге Сара Лорен назвала то же слово, которое показывает, что партнер совсем не интересуется продолжением отношений. Это кодовое слово – «занят». Если ваш партнер использует его слишком часто, он не имеет к вам никаких серьезных намерений. Ему просто не до вас, у него есть более важные дела. И он постарается искать любую причину, чтобы не быть с вами.

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