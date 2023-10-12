7 признаков того, что у вас идеальные отношения, которые будут продолжаться всю жизнь

Чтобы проверить, действительно ли это ваш человек, достаточно просто пройтись по списку в статье: чем больше совпадений, тем вероятнее, что это любовь на всю жизнь. Ведь встретить своего человека, чтобы «в горе и в радости» – задача не из простых. Поэтому рассказываем, как проверить, действительно ли это ваша вторая половинка, и отношения будут продолжаться долго.

Признаки того, что у вас крепкие и длительные отношения

В отношениях царит свобода и доверие. Если у каждого из вас во взаимоотношениях есть личное пространство, отсутствие каких-либо запретов и условий, значит все хорошо, и беспокоиться не стоит. Если же один из партнеров контролирует другого, запрещает встречаться с друзьями, требует отчитываться о каждом своем шаге, здесь стоит задуматься. Стоит ли вам ложить свою жизнь на служение другому. Тем более что отношения без свободы и доверия недолговечны. Вы уважаете друг друга. Взаимное уважение – ключ к долгим и крепким отношениям. Вы в отношениях не играете на чувствах другого и не играете вашими. Вы с партнером пытаетесь идти навстречу друг другу и не учите, как жить и что делать. Принятие. Наверное, это не секрет, что не стоит вступать в отношения с партнером и надеяться, что он изменится или вы поможете ему в этом. Если кто-то в паре ожидает того, что партнер со временем изменится, то здесь вас ждет полное разочарование. Человек может измениться только тогда, когда сам этого захочет. Если вы не можете принять партнера таким, как он есть, со всеми его преимуществами и недостатками, то вряд ли такие отношения принесут вам счастье. Общие ценности. Не обязательно быть одинаковыми, но в важных вопросах для идеальных отношений нужно иметь общие взгляды, это может быть семья, духовность, чувство, здоровье, развитие. В противном случае будут возникать конфликты. Здесь следует развенчать миф о том, что притягиваются противоположности. Именно наоборот, привлекаются личности, имеющие общие взгляды на глобальные вещи, хотя в мелочах, типа гастрономических предпочтений, вы можете быть совершенно разными. Вы разговариваете друг с другом. Если в паре существует здоровая коммуникация, партнеры в общении слышат друг друга, откровенно говорят о том, что их беспокоит, тогда это крепкие отношения. Конфликты в парах нередко возникают именно тогда, когда нет разговоров. Поскольку люди не могут догадаться о мыслях и потребностях друг друга, поэтому это нужно озвучивать, чтобы не возникало никаких недоразумений. Готовность прощать. В любых отношениях возникают недоразумения и конфликты – этого невозможно избежать. Поэтому следует научиться прощать друг друга, если вы действительно любите. Когда партнер искренне раскаивается и признает свою вину, необходимо всегда идти навстречу. В противном случае отношения просто не выдержат груза обид и взаимных претензий и просто развалятся. У вас нет проблем в постели. Близость имеет огромное значение для партнеров. Если в начале отношений вы поймали себя на том, что близость с вашим партнером не доставляет вам удовольствия, подумайте, а что вас ждет через несколько лет. Если вы надеетесь, что произойдут какие-то изменения, то совместимость партнеров проявляется сразу и на чудо рассчитывать не стоит.

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