ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

7 простых вещей, которые помогут укрепить семейные отношения: рекомендации экспертов

Семейные отношения нуждаются в постоянном внимании и работе, а эти простые ежедневные ритуалы, как говорят психологи, помогут сделать счастливыми обоих партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как укрепить отношения в семье

Как укрепить отношения в семье / © www.freepik.com/free-photo

Семь привычек, которые сделают семью более счастливой: рекомендации психологов

  1. Утреннее приветствие. День стоит начинать с теплых слов, улыбки и объятий. Такие мелочи помогают каждому из партнеров чувствовать себя любимым и нужным.

  2. Общие завтраки, обеды и ужины. Да, в современном ритме жизни бывает сложно собраться всей семьей за одним столом. Однако надо стараться хотя бы вечером собираться вместе, чтобы обсудить день, поделиться мыслями и планами и поддержать друг друга.

  3. Время без самартфонов. Соцсети никогда не заменят живого общения, ведь именно оно помогает лучше понимать друг друга и укрепляет отношения. Поэтому стоит выделять время на то, чтобы поговорить, а не листать ленту новостей.

  4. Искреннее внимание. Надо внимательно слушать своих близких, проявляя интерес к их мыслям, чувствам и переживаниям. Такая эмпатия будет укреплять эмоциональную связь и доверие, а также показывать, что мнение родных людей для вас очень важно.

  5. Благодарность. Обязательно благодарите своего партнера даже за самые маленькие вещи. Такая простая привычка поможет усилить ощущение ценности и поддержки в семье.

  6. Телесный контакт. Объятия, прикосновения и физическая близость помогают снизить напряжение и стресс, а также способствуют выработке окситоцина — гормона любви и привязанности. Телесный контакт между партнерами создает атмосферу тепла, близости и заботы.

  7. Совместные вечерние традиции. Насыщенный день надо завершать совместными занятиями. Это могут быть просмотры фильмов, походы в кафе или на прогулки, настольные игры и тому подобное. Это помогает расслабиться и гармонично завершить свой день.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie