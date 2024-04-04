7 распространенных в украинском языке фраз, которые являются калькой с русского

Распространенные кальки с русского языка, от которых нужно немедленно избавиться

В разговорном украинском языке часто встречаются слова, пришедшие из другого языка, много калек с русского языка. В общем, калькирование – это один из способов заимствования иностранных слов. Калькой же (фр. сalque – “копия”) называется слово (или изречение), образованное по образцу иноязычного путем его поморфемного (покомпонентного) перевода средствами родного языка.

Рассказываем о распространенных фразах и словах, которых на самом деле нет в современном украинском словаре — они образовались из-за калькирования русского.

Распространеные кальки, от которых нужно избавиться:

"В тому числі". Если мы хотим подчеркнуть наличие чего-то среди прочего, лучше употреблять украинский эквивалент"зокрема", или "серед них". "Більша половина" - распространенное заблуждение. Правильно говорить "більша частина" или "більш ніж половина". "Більша половина" неправильно говорить даже с точки зрения формальной логики, ведь одно целое делится на две уровни половины, ни одна из которых не может быть больше. "В дійсності" – калька из русского "в действительности". Правильно говорить по-украински "насправді". "Робити вигляд", кальку с русского "делать вид" заменяем на украинский вариант "удавати". "Задавати запитання". Правильно говорить "ставити запитання", ведь задавать вопросы — калька от российского выражения "задавать вопрос". "Слідуючий, послідуючий" - производные от русского "следующий", "последующий". Таких слов в нашем языке нет. Вместо этого нужно употреблять слово "такий", "наступний", "подальший". "Відноситися" — калька из русского "относится". Слово "относиться" ошибочно используют вместо таких нормативных соответствий как "ставитися", "стосуватися", "припадати", "належати".

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