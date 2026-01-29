7 самых добрых пород собак: кого ветеринары советуют для семей с детьми и начинающим владельцам

Золотистый ретривер / © pexels.com

Ветеринары назвали семь пород собак, которые считают одними из самых добрых и дружелюбных. В перечень вошли как компактные компаньоны, так и большие семейные любимцы, известные своим нежным нравом, терпеливостью и способностью легко находить общий язык с людьми.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают: характер каждой собаки индивидуален, однако определенные породы годами демонстрируют стабильную репутацию ласковых и ориентированных на человека. Именно их ветеринары советуют семьям с детьми, начинающим владельцам и тем, кто ищет преданного домашнего компаньона.

Бостонский терьер отличается социальностью и любовью к людям. Его часто называют «собакой-человеком» — он легко идет на контакт, хорошо ладит с детьми и стремится угодить хозяину, что упрощает воспитание.

Бигль , несмотря на охотничье прошлое, известен спокойным и добродушным нравом. Как стайная порода, он привык к сотрудничеству, поэтому обычно терпелив к детям и другим животным.

Бордер-колли сочетает высокую интеллектуальность с сильной эмоциональной связью с семьей. Это ласковые и внимательные собаки, которым важно обеспечивать достаточную физическую и умственную активность.

Ньюфаундленд — пример крупной собаки с мягким характером. Его нередко называют «собакой-нянькой» из-за природной терпеливости и чувствительности к настроению людей, особенно детей.

Мопс исторически выводился как компаньон и до сих пор остается ориентированным на близкий контакт с семьей. Он эмоционально привязан к хозяевам и обычно хорошо уживается с другими собаками.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель известен спокойным темпераментом и нежностью. Ветеринары описывают эту породу как чувствительную и успокаивающую, идеальную для тех, кто ценит тесный эмоциональный контакт с домашним любимцем.

Золотистый ретривер традиционно входит в списки самых популярных пород благодаря дружелюбию и уравновешенности. Его легко дрессировать, а открытый характер делает ретривера комфортным в различных условиях жизни.

