7 самых смердящих пород собак: эксперты раскрыли, кто "пахнет" сильнее всего

сенбернар / © Credits

Реклама

Некоторые собаки естественно пахнут сильнее, чем другие, и причина не всегда в гигиене. Ветеринары объясняют, что на запах влияют порода, особенности кожи и даже форма тела. Ниже — семь питомцев, которые чаще всего попадают в списки самых «зловонных».

Об этом сообщило Parade Pets.

Почему собаки могут вонять

Неприятный запах у собак может возникать из-за кожных складок, густого меха, ушных инфекций или слюнотечения. По словам ветеринарного хирурга Лизы Кан из клиники Embrace Pet Insurance, даже при отличном уходе некоторые породы остаются склонными к более сильному запаху из-за своего строения.

Реклама

Эксперты советуют не пропускать регулярный груминг, очистку ушей и лап и вовремя консультироваться с ветеринаром — это поможет избежать неприятного запаха и инфекций.

7 самых мерзких собак

Сенбернар

Эти добродушные гиганты славятся своей густой шерстью и обильной слюной — и именно это часто становится причиной запаха. Как объясняет ветеринарка Эйми Уорнер из Waggel, шерсть сенбернаров задерживает влагу, слюну и грязь, что способствует развитию бактерий.

Регулярное вычесывание и купание помогают минимизировать запах, а сами сенбернары остаются ласковыми и спокойными компаньонами.

Кокер-спаниель

Опрятная на вид порода, которая, однако, часто имеет проблемы с запахом из-за длинных ушей, склонных к инфекциям. Если их не очищать, в них накапливаются жир, пыль и влага, создавая благоприятную среду для бактерий.

Реклама

Ветеринар Хён Хи Хан из TelaVets советует регулярно купать собаку и чистить уши — это поможет избежать проблем. Несмотря на трудности, кокер-спаниели остаются нежными и преданными любимцами.

Мопс

Мопсы имеют характерные морщины на морде, где собираются остатки пищи, пыль и слюна. Эти складки удерживают влагу, из-за чего мопсы часто пахнут сильнее других.

Также у них часто возникают стоматологические проблемы и воспаление анальных желез. Несмотря на это, мопсы — веселые, дружелюбные и очень популярные семейные собаки.

Бульдог

Как и мопсы, бульдоги имеют многочисленные складки, где скапливаются жир, пот и грязь. Без регулярной очистки эти участки начинают пахнуть. По словам Эйми Ворнер, это идеальные условия для развития бактерий и дрожжей.

Реклама

Регулярное протирание складок и купание снижают риск запаха. Несмотря на это, бульдоги остаются одними из самых любимых собак в мире.

Китайский шарпей

Шарпеи — чемпионы по морщинам, но именно они становятся ловушкой для влаги, слюны и грязи. Если после купания собаку не высушить тщательно, это может вызвать инфекции и запах.

Владельцам шарпеев нужно регулярно очищать кожу и полностью высушивать собаку после мытья. Тогда эти спокойные любимцы не принесут ни одного «ароматного» сюрприза.

Бигль

Активные и любознательные бегли часто валяются в грязи или контактируют с неприятными запахами во время прогулок. Длинные уши добавляют проблем — они легко загрязняются и подвержены инфекциям.

Реклама

Как замечает Ворнер, сильный запах может быть первым симптомом болезни, поэтому не стоит медлить с визитом к ветеринару.

Бладгаунд

Бладхаунды, известные своим невероятным обонянием, часто преследуют запахи, пробегая через влагу и грязь. Их длинные уши тоже удерживают влагу и грязь, провоцируя появление бактерий.

Несмотря на это, бладхаунды — умные, спокойные и хорошо поддаются обучению.

Как избавиться от запаха

Сначала нужно найти источник проблемы — проверить уши, рот, лапы, кожу и зону под хвостом. Если после купания запах не исчезает, ветеринарная консультация обязательна.

Реклама

Лиза Кан отмечает: резкий запах иногда сигнализирует о болезни — воспалении ушей, кожи или зубов. В сложных случаях может потребоваться анализ крови или осмотр под анестезией.

Даже если ваша порода относится к «пахучим», регулярный уход и чистота помогут сделать питомца приятным на запах и вполне здоровым.

Напомним, многие люди не представляют ночи без пушистого друга рядом. Для кого-то это проявление любви, для кого-то — привычка или потребность в эмоциональной поддержке. Однако ветеринар отмечает: спать с котом или собакой можно не всем.