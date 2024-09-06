7 сентября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы не умереть в бедности и болезнях

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 7 сентября, в православном календаре день памяти святого мученика Созонта. Святой мученик Созонт происходил из Ликаонии (современная Турция) и был пастухом. Он был известен своей глубокой верой во Христа и часто делился своими знаниями с другими пастухами, приводя многих в христианство.
Однажды, во время празднования в честь языческого идола в городе Помпеополь, Созонт вошел в храм и отломал руку золотого идола, раздав золото нищим. Это вызвало большое смятение в городе, и многие были подозреваемы и замучены. Чтобы избежать страданий других, Созонт сам признался в своем поступке перед императором Максимианом.
Император приказал жестоко мучить Созонта. Его подвешивали, строгали тело железными когтями, одевали на ноги железные сапоги с гвоздями внутри и водили по городу. После этого его снова подвешивали и избивали железными палками, пока не раздробили кости. В страшных муках святой Созонт отдал дух свой Богу около 304 года.
После его смерти, по приказу императора, тело мученика пытались сжечь, но внезапно началась гроза, и сильный дождь погасил огонь. Ночью христиане взяли тело святого и похоронили его.
Приметы 7 сентября
- Птицы летят низко к холодной зиме, высоко – к теплой.
- В вишне поздно начали опадать листья — зима будет влажной и теплой.
- Длинные перья луковиц — осень будет долго.
Что завтра нельзя делать
Запрещается брать и давать деньги взаймы, потому что они в этот день несут в себе отрицательную энергетику. Нельзя вспоминать усопших родственников. Считается, что в противном случае человек умрет в бедности и болезнях.
Что можно делать завтра
В этот день начинают готовиться к великому церковному празднику – Рождеству Пресвятой Богородицы. Обычно убирают в доме, готовят вкусные блюда, приглашают гостей.
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