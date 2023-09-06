7 сентября — какой церковный праздник, почему запрещено сжигать луковую шелуху и что означают черные облака

7 сентября в православном календаре день памяти мученика Созонта. Созонт родился в Ликаонии, где он был пастухом. Он читал Священное Писание и проповедовал Христа среди других пастухов. Многих из них он убедил принять христианскую веру и крещение. В одну из ночей Созонт имел видение, призывающее его к подвигу мученичества за Христа.

Созонт прибыл в город Помпеополь в Киликии, где правитель Максимиан приносил жертвы перед золотой статуей одного из языческих богов. Созонт тайком вошел в храм и отломал золотую руку у статуи. Разбил ее на части и раздал золото бедным. Когда повреждение идола было замечено, Созонт сам пришел к правителю и заявил о своем поступке. Он объяснил, что идол — это не Бог, а беспомощная и бездушная статуя, которая не может помочь никому, даже самому себе. Настоящим Богом Созонт признавал Иисуса Христа.

Разъяренный правитель приказал мучить Созонта. Сначала его повесили на дерево и строгали по ребрам железными когтями, затем надели его ноги в железные сапоги с острыми гвоздями внутри и водили по городу. Ходя по городу в сапогах и выдерживая боль, Созонт славил Бога. Затем его снова повесили на дерево и сильно избивали железными палками, кости его были раздроблены, а сам мученик умер.

Правитель не хотел, чтобы тело стало предметом почитания христиан. Когда тело положили в огонь, то вдруг заблестел молния, загремел гром и пошел сильный дождь с градом, из-за чего огонь погас. Ночью христиане унесли тело Созонта и похоронили его. У гроба мученика и у источника, текшего под дубом, где получил откровение сверху Созонт, верующие получали исцеление.

Церковный праздник 7 сентября – день памяти преподобного Луки Каппадокийского.

Лука Каппадокийский был православным священником и игуменом монастыря Глубокореченского, жившего в 9-10 веках. Он родился в Каппадокии, где он учился у знаменитого богослова Василия Великого. Он отдал свою жизнь служению Богу и людям, проповедуя христианскую веру и помогая бедным и больным. Он также был автором многих произведений, в которых выражал свои мысли о духовной жизни, молитве, посте и любви к Богу.

Приметы 7 сентября

Народные приметы 7 сентября / Фото: Pexels

Плывут черные облака — будет похолодание и дожди.

Большой урожай черники — придет ранняя зима.

На землю упало много еловых шишек — скоро начнутся морозы.

Что завтра нельзя делать

Согласно старинным поверьям в этот день нельзя было дарить девочкам кукол, потому что верили, что это приведет к бесплодию в замужестве. Также пытались не свататься и не играть свадьбы в этот день, иначе пара скоро разведется. Не позволено давать и брать деньги взаймы.

Что можно делать завтра

С 7 сентября крестьяне начинали убирать из огородов лук. Поэтому часто им торговали именно в этот период. В этот день запрещалось сжигать луковую шелуху пока весь урожай не собран. Верили, что этот овощ защищает от болезней скота, поэтому делали из лука бусы на нитке и надевали на шею коровам. По луковицам определяли и погоду. Например, если много шелухи, то зима будет морозной.

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