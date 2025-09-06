Церковный праздник 7 сентября / © Unsplash

Завтра, 7 сентября, в православном календаре день памяти святого мученика Созонта. Созонт жил в III–IV веке во времена, когда христианство подвергалось жестоким преследованиям, особенно при императоре Диоклетиане. Он был родом из Херсонеса (нынешний Крым) или из другого города Понтийского региона, согласно некоторым источникам. По профессии был обычным гражданином, часто упоминается как человек скромный, но ревностный в вере.

Созонт известен как покровитель города и верующих, которые обращались к нему за помощью в болезнях, проблемах с землей или семьей. Он активно распространял христианство, поддерживал братьев и сестер в вере, за что подвергался преследованиям.

Произошло это во время преследований христиан: ему предлагали отречься от веры, но он остался верен Христу. Казненный мученической смертью. Его мученическая смерть послужила его примером непоколебимости в вере для христиан того времени.

Приметы 7 сентября

Народные приметы 7 сентября

Наутро туман — будет теплый и солнечный день.

На закате красная звезда — на следующий день будет хорошая погода.

Листья рано пожелтели — до ранней и дождливой осени.

Что завтра нельзя делать

В народных поверьях в этот день считают опасным одалживать деньги или брать в долг хлеб и муку, ведь это может привести к потерям. Также не следует хвастаться своим здоровьем или благополучием — чрезмерная гордость может обернуться против вас. Свадьбу лучше не планировать: союз, заключенный в этот день, часто бывает недолговечным.

Что можно делать завтра

Вечером 7 сентября, в канун великого церковного праздника, в храмах проходят торжественные богослужения. Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с просьбами о покровительстве, крепком здоровье, а девушки — еще и о сохранении красоты. К святому Макарию Каневскому обращаются с молитвами об укреплении веры, правильном выборе в важных делах, о духовном и физическом исцелении, а также о мире и гармонии в душе и семье.