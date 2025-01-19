7 сортов картофеля, которые дают самый высокий урожай: с одного куста будете собирать ведро клубней

Вскоре начнется горячая весенняя пора для украинских хозяев, поэтому уже сейчас нужно подумать, какой картофель высевать на своем огороде, чтобы получить богатый урожай. Рассказываем, какие сорта картофеля максимально урожайны и вкусны.

Какой картофель имеет высокую урожайность и хороший вкус: советы опытных огородников

Розара не боится холода и засухи, дает максимально большой урожай – до 20 клубней с одного куста. Картофель легко чистится, хорошо разваривается, имеет отличный вкус. Клубни вырастают одинакового размера, имеют много глазков.

не боится холода и засухи, дает максимально большой урожай – до 20 клубней с одного куста. Картофель легко чистится, хорошо разваривается, имеет отличный вкус. Клубни вырастают одинакового размера, имеют много глазков. Рудольф имеет высокую урожайность, похожую по своим вкусовым качествам на предыдущий сорт, хорошо разваривается и очень крахмалистый. Клубни имеют розовую кожуру, вырастают крупными и гладкими, с одного куста можно собрать в ведро картофеля.

имеет высокую урожайность, похожую по своим вкусовым качествам на предыдущий сорт, хорошо разваривается и очень крахмалистый. Клубни имеют розовую кожуру, вырастают крупными и гладкими, с одного куста можно собрать в ведро картофеля. Беллароза. Этот сорт наверняка растет на каждом украинском огороде, что не удивительно. Ведь картофель вкусный, клубни вырастают большими и гладкими, одинакового размера. Картофель обладает высокой урожайностью.

Этот сорт наверняка растет на каждом украинском огороде, что не удивительно. Ведь картофель вкусный, клубни вырастают большими и гладкими, одинакового размера. Картофель обладает высокой урожайностью. Аризона высоко ценится в кулинарии за свои вкусовые свойства. Этот сорт имеет высокую урожайность, клубни белого цвета, выростают одинакового размера. Именно из этого сорта готовят картофель по-крестьянски.

высоко ценится в кулинарии за свои вкусовые свойства. Этот сорт имеет высокую урожайность, клубни белого цвета, выростают одинакового размера. Именно из этого сорта готовят картофель по-крестьянски. Гранада – довольно молодой сорт картофеля, его вывели в 2014 году. Однако он обладает высокой урожайностью и устойчив к засухе и холоду. Этот картофель имеет отличный вкус, низкокрахмалистый, поэтому его часто употребляют при соблюдении диет.

– довольно молодой сорт картофеля, его вывели в 2014 году. Однако он обладает высокой урожайностью и устойчив к засухе и холоду. Этот картофель имеет отличный вкус, низкокрахмалистый, поэтому его часто употребляют при соблюдении диет. Лорет. Этот сорт устойчив к засухе и холоду, дает стабильно высокий урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Картофеля вырастают крупными и гладкими, картофель очень вкусный и хорошо разваривается.

Этот сорт устойчив к засухе и холоду, дает стабильно высокий урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Картофеля вырастают крупными и гладкими, картофель очень вкусный и хорошо разваривается. Щедрик тоже дает стабильно высокий урожай. Особенность этого сорта заключается в том, что он не вырождается и на одном участке может давать хороший урожай несколько лет. Картофеля вырастают круглыми и равномерными, картофель подходит для приготовления вкусного пюре.

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