7 сторожевых собак для жизни в городе: ветеринары назвали лучшие породы

Цвергшнауцер / © Associated Press

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Ветеринары определили семь пород собак, которые удачно сочетают охранные качества со спокойным характером и могут комфортно жить в городе. По мнению специалистов, хорошая сторожевая собака для квартиры или дома в мегаполисе должна не только замечать потенциальную опасность, но и спокойно реагировать на повседневный шум, большое количество людей и активную городскую среду.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Эксперты отмечают, что не каждая охранная порода подходит для жизни в оживленных районах. Особое значение имеет отношение собаки к посторонним звукам, а также её способность вести себя спокойно во время прогулок среди людей и других животных.

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В список пород, которые ветеринары рекомендуют городским жителям, вошли фландрский бувье, бостонский терьер, доберман-пинчер, цвергшнауцер, немецкая овчарка, стаффордширский бультерьер и итальянский вольпино.

Фландрский буйе изначально был выведен как пастушья собака. По словам специалистов, эта порода известна своими сторожевыми качествами, при этом в помещении может вести себя довольно спокойно. Такие собаки преданны хозяевам, хорошо защищают семью и с удовольствием проводят время как дома, так и на прогулках.

Бостонский терьер, несмотря на свои небольшие размеры, также способен выполнять функции сторожевой собаки. Ветеринары отмечают его уравновешенность, способность адаптироваться к различным условиям жизни и легкость в дрессировке. Собака внимательно следит за тем, что происходит вокруг, и может предупредить хозяина о необычной ситуации.

В список вошёл и доберман-пинчер. Эксперты называют его преданной и внимательной породой, которая исторически выводилась для защиты людей. В то же время ветеринары отмечают, что доберманам необходимы регулярные физические нагрузки, социализация и постоянное обучение.

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Среди компактных пород специалисты особо выделяют цвергшнауцера. Несмотря на небольшой размер, эти собаки от природы бдительны и внимательны. Кроме того, они отличаются высоким уровнем интеллекта и хорошо поддаются дрессировке.

Немецкая овчарка остается одной из самых популярных сторожевых пород. Ветеринары отмечают, что такие собаки отличаются умственными способностями, послушанием и способностью быстро учиться. Для комфортной жизни в городе им также необходимы регулярные тренировки и умственная стимуляция.

В список вошёл и стаффордширский бультерьер. Специалисты описывают его как компактную, но крепкую собаку, которая сильно привязывается к своим владельцам. В то же время эта порода нуждается в достаточном количестве физических упражнений и четких правилах поведения.

Замыкает рейтинг итальянский вольпино. Хотя эта порода не относится к крупным сторожевым собакам, она известна своей бдительностью и вниманием к тому, что происходит вокруг. Эксперты отмечают, что такие собаки часто быстро реагируют на появление посторонних людей или необычные звуки.

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