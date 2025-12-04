7 вещей, которые нельзя хранить в гараже зимой: советы экспертов

Гараж / © Associated Press

Зимой неотапливаемый гараж превращается в холодную и влажную среду, которая может испортить вещи уже через несколько недель. Профессиональные организаторы и специалисты по хранению объясняют, какие предметы нужно обязательно перенести в дом, если температура в гараже опускается до уровня уличной.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Электроинструменты с литий-ионными аккумуляторами

Литий-ионные батареи плохо переносят холод. Стив Кинг, строитель и эксперт по хранению, советует держать такие инструменты или сами аккумуляторы в отапливаемом помещении — подсобке, офисе или утепленной кладовке. Даже в частично утепленном гараже температура может падать ниже нуля, что ускоряет износ аккумуляторов.

Краска, морилки и герметики

Низкие температуры разрушают структуру красок и лакокрасочных материалов. Кинг рекомендует хранить их в теплом помещении на первом этаже или в подвале с постоянной температурой. К этой категории относятся также клеи и ленты — холод делает их непригодными для использования.

Пропановые баллоны

Хотя пропан создан для работы на улице, гараж зимой — не лучшее место. Кинг подчеркивает: опасность представляет не холод, а сочетание низких температур и плохой вентиляции вместе с запущенными автомобилями или электроинструментами. Баллоны лучше держать в хорошо вентилируемом отдельном сарае.

Консервы и запасы продуктов

Температурные колебания ухудшают качество продуктов и могут сократить срок годности. Кроме того, холодные гаражи часто привлекают вредителей. Эксперты советуют хранить запасы в подвале, кладовке, бельевом шкафу или герметичных контейнерах в доме.

Электроника

Телевизоры, роутеры, камеры или старые ноутбуки быстро выходят из строя из-за влажности. Профессиональный организатор Оливия Паркс отмечает: даже плотно закрытые коробки не гарантируют защиты от конденсата. Лучше хранить технику в шкафу в доме, используя прозрачные контейнеры и маркированные кабели.

Постельное белье и одежда

Ткани легко впитывают влагу. В холодном гараже они могут покрыться плесенью, впитывать запахи или стать прибежищем для вредителей. Паркс советует хранить текстиль дома — в шкафах, под кроватью или в герметичных пакетах в помещении с климат-контролем.

Фотографии и художественные работы

Фотографии, документы, картины и иллюстрации особенно чувствительны к перепадам температуры и влажности. Они могут деформироваться, выцвести или потрескаться. По словам Паркс, лучше всего держать такие вещи в архивных коробках в комнате с постоянным микроклиматом.

Эксперты отмечают: главное правило зимнего хранения — все, что может пострадать от холода, влаги или конденсата, нужно переносить в дом, где температура стабильна и предсказуема.

