7 вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать в машинке: запомните этот список

Что делать с одеждой, которую нельзя стирать: советы экспертов.
Рассказываем, какие вещи не стоит класть в стиральную машинку, их лучше стирать вручную или отнести в химчистку.
Какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке
- Кожаная одежда. Кожу нельзя стирать в машинке, ведь механическое действие барабана окажет негативное влияние на ее качество. После такой стирки кожаная одежда может высохнуть и потрескаться, потерять свой цвет и форму. Для чистки кожи есть специальные средства, еще можно воспользоваться услугами химчистки.
- Подушки на основе ортопедической пены. После стирки пена просто измельчится, особенно после включения режима отжима. Перед тем, как класть подушку в барабан, обязательно изучите бирку, на которой указана вся необходимая информация по стирке и уходу за подушкой. Такую вещь лучше стирать вручную с добавлением легко вымываемого средства для стирки.
- Бейсболки и кепки. Эти головные уборы имеют каркас, который во время стирки может погнуться и потерять свою первозданную форму. Поэтому кепки нужно стирать руками и не отжимать, а дать воде просто стечь.
- Одежда с украшениями. Одежду с бисером, блестками или камешками категорически нельзя стирать в машинке. Во-первых, после такой стирки вещи могут потерять часть украшений. Во-вторых, этот декор может цепляться за барабан, отрываться и попадать в сам механизм стиральной машинки, что отрицательно скажется на ее работе. Специалисты рекомендуют стирать такую одежду в теплой воде с предварительным замачиванием.
- Бюстгальтеры. Застежки изделия могут цепляться за барабан, тем самым повредить его. К тому же, бюстгальтер после интенсивной стирки потеряет свою форму, может испортиться кружево или нежная атласная ткань. Эксперты рекомендуют приобрести специальный мешок для стирки таких изделий или класть их в наволочку.
- Кашемировые и шерстяные свитера. Такие вещи нужно стирать достаточно осторожно, ведь они после интенсивной стирки теряют не только форму и цвет, но могут уменьшиться в несколько раз. Шерстяные и кашемировые свитера лучше стирать вручную, предварительно замочив в воде с мягким стиральным средством.
- Бархатныя и замшевая одежда. Эту одежду рекомендуется относить в химчистку. Так вы сможете сохранить ее нарядность и плотную ворсистую текстуру. Эксперты не советуют пользоваться утюгом, чтобы разгладить складки на таких вещах. Лучше воспользоваться отпаривателем, перед отпариванием одежду нужно обязательно вывернуть.
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