7 вещей, которые нужно иметь женщинам за 50: эта одежда делает образ дорогим и совершенным

Женщинам зрелого возраста нужно обязательно иметь в арсенале эти семь вещей, которые будут делать аутфит роскошным и элегантным. К тому же, эта одежда будет корректировать фигуру, скрывая лишние килограммы. Рассказываем, какие предметы гардероба обязательно должны быть у женщин за 50.

Платья

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

Для женщин зрелого возраста идеальными будут платья свободного кроя из качественных монохромных материалов. Это могут быть прямые модели миди длины с поясом или без, которые легко стилизовать. Такие платья будут выгодно скрывать лишние килограммы на вашей талии и будут подчеркивать естественную красоту.

Блузы и рубашки

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Надо выбирать классические рубашки светлых пастельных цветов. Для идеального образа подойдет белая или голубая рубашка с любым низом. Блузы также должны быть монохромными, без кружева и бантов, так как такие детали будут прибавлять возраста.

Джинсы

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

Для дам элегантного возраста подойдут джинсы классического кроя синих оттенков. На штанах не должно быть декора, потертостей или рваных краев, потому что это будет удешевлять образ, делать ваш аутфит смешным.

Брюки

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

Классические прямые или широкие модели должны быть в гардеробе каждой женщины, которой за 50. С ними можно легко создать дорогой элегантный образ, комбинируя с любым верхом.

Жакет

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

Это может быть брючный костюм или с юбкой. А можно приобрести отдельно клубный пиджак из качественной ткани, желательно в светлых тонах. Такой блейзер подойдет к рубашкам, брюкам, платьям, юбкам и джинсам.

Кардиган

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

Эта классическая уютная вещь обязательно должна быть в гардеробе каждой дамы. Вязаный кардиган придает образу романтизма и элегантности. Длина кардигана может быть как до колена, так и ниже, без лишней фурнитуры и ярких деталей.

Верхняя одежда

Какие вещи должны быть в гардеробе женщин за 50 / Фото: Freepik

В гардеробе должен быть пуховик и пальто. Не стоит отказываться от курток, которые будут доходить до колен и ниже. А вот от шубы лучше отказаться, пока в трендах царит минимализм, поэтому ценный мех будет неуместным.

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