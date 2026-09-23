7 вещей на кухне, которыми мы часто пользуемся неправильно

Кухонные принадлежности

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На кухне есть немало вещей, которыми мы пользуемся почти каждый день и даже не задумываемся над особенностями их конструкции. Отверстие в ручке кастрюли воспринимаем как петлю для подвешивания, ящик под духовкой заполняем сковородками, а картонную коробку с фольгой открываем так же, как любую другую упаковку.

В то же время, некоторые мелкие детали могут значительно упростить приготовление и хранение продуктов. Правда, не каждый популярный кухонный «секрет» универсален, конструкция посуды и техники отличается. Поэтому разберемся, какие необычные способы использования привычных вещей действительно могут пригодиться.

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1. Чеснок не обязательно чистить перед прессованием

Если для блюда нужно несколько зубчиков чеснока, больше времени иногда отнимает именно очищение сухой шелухи. От зубчика достаточно отрезать нижнюю твердую часть, положить его в пресс вместе с кожурой и сжать ручки. Мякоть пройдет через отверстия, тогда как значительная часть сухой оболочки останется внутри.

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Такой прием особенно удобен, когда нужно быстро измельчить несколько зубчиков. Однако результат зависит от конструкции пресса, в одних моделях мякоть выдавливается почти полностью, в других часть чеснока остается внутри вместе с шелухой.

Если же нужно очистить сразу много чеснока, зубчики можно положить в закрытую емкость или между двумя лоханками и энергично встряхнуть. Сухая шелуха от ударов частично отделится сама.

2. Проверьте, для чего на самом деле предназначен ящик под духовкой

У многих хозяев пространство под духовкой давно превратилось в место для хранения сковородок, дек и форм для выпечки. Но предназначение этого ящика зависит от конкретной модели плиты.

В одних моделях это обычный отсек для посуды. В других предусмотрен специальный ящик для поддержания готовых блюд теплыми. А в некоторых плитах внизу может размещаться бройлер — зона интенсивного нагрева, предназначенная для приготовления и подрумянивания продуктов.

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Поэтому использовать нижний ящик для подогрева пищи наугад не стоит. Проще всего найти модель плиты и проверить ее инструкцию.

Даже если это обычный отсек для хранения следует помнить, что во время работы духовки внутри может становиться достаточно тепло. Поэтому там не стоит держать пластик, бумагу и другие предметы, которые могут деформироваться или повредиться от нагревания.

3. Отверстие в ложке для спагетти поможет определить порцию

Ложка с зубцами удобна для того, чтобы подхватывать длинные макароны, а отверстие посередине позволяет стечь излишней воде. Однако его можно использовать еще одним способом.

Перед варкой пропустите через центральное отверстие пучок сухих спагетти. Это может стать простой меркой, когда нужно примерно определить одну порцию и не хочется получать кухонные весы.

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Но здесь есть нюанс, отверстия в ложках разных производителей имеют разный диаметр. Проверить свою ложку очень просто. Один раз заполните отверстие спагетти, взвесьте этот пучок и запомните результат. После этого именно ваша ложка станет удобной домашней меркой.

4. Бумажный кофейный фильтр можно подогнуть

Иногда бумажный фильтр плохо становится в корзину кофеварки: края торчат, загибаются внутрь или мешают правильно его установить.

На многих одноразовых фильтрах вдоль нижнего и бокового краев есть рельефные швы. Их можно аккуратно подогнуть, прежде чем вставлять фильтр в кофеварку. После этого он становится компактнее и лучше прилегает к форме корзины.

В то же время важно правильно подбирать размер самого фильтра. Если он не соответствует модели кофеварки, простой подгиб краев проблему не решит.

5. Большое отверстие в ручке сковороды может стать держателем для ложки

У некоторых сковородок и сотейников на конце ручки есть не маленькое круглое отверстие для подвешивания, а достаточно большое удлиненное отверстие. Если он подходит по размеру, то в него можно вставить узкий конец ручки деревянной ложки или лопатки.

Ложку вставляют ручкой вниз, а ее более широкая рабочая часть остается сверху и опирается на ручку посуды. Благодаря этому ложку не нужно класть на столешницу, а остатки соуса или жира будут стекать поближе к сковороде.

Но этот лайфхак подходит далеко не для всей посуды. Если на ручке только маленькое подвешивание, вставить туда ложку не получится. Также способ не сработает, если ручка ложки слишком толстая или она держится неустойчиво. В таком случае лучше пользоваться обычной подставкой для кухонных принадлежностей.

6. Отверстие в разделочной доске поможет пересыпать нарезанные продукты

Большое отверстие на краю разделочной доски удобно использовать как ручку или для подвешивания. Но во время приготовления он может выполнить еще одну полезную функцию.

Если вы мелко нарезали лук, морковь, зелень, чеснок или другой продукт, поднесите доску отверстием в миску или кастрюлю. Затем ножом или лопаткой постепенно сдвигайте нарезанные кусочки к отверстию. Он будет работать как направляющая, вместо того, чтобы падать со всего широкого края доски, продукты будут попадать в посуду более компактным потоком. Особенно заметна разница, когда нужно пересыпать что-нибудь в небольшую миску.

Конечно, это не значит, что каждое отверстие в доске изготовитель сделал именно с такой целью. Но как дополнительный способ использования он вполне практичный.

7. Что поставить в холодильнике на уровне глаз

Размещение продуктов в холодильнике можно продумать не только с точки зрения того, где осталось свободное место. На уровне глаз удобно держать продукты, которые хочется видеть сразу после открывания дверцы.

Например, на броской полке можно поставить молоко и молочные продукты, а также готовые к употреблению овощи для перекуса — огурцы или морковь. Когда такие продукты сразу попадают в поле зрения, их легко заметить и использовать.

При размещении продуктов нужно учитывать температурные зоны конкретного холодильника. Если производитель рекомендует определенную полку или специальное отделение для конкретных продуктов, лучше соблюдать эти рекомендации.

Маленькие уловки работают не со всеми вещами одинаково

Многие кухонные лайфхаки действительно могут сэкономить время или сделать приготовление более удобным. Но их не следует воспринимать как скрытые функции, которые изготовители обязательно заложили в каждую ложку, кастрюлю или плиту. Отверстие в ложке спагетти может стать меркой, но его размер отличается в зависимости от модели. Ящик под одной духовкой предназначен для посуды, а под другой — для подогрева пищи. Даже чеснок с шелухой один пресс выдавит без проблем, а в другом останется много мякоти.

Поэтому лучше относиться к таким уловкам как к дополнительным способам использования привычных кухонных вещей. Проверить их можно за несколько минут — и вполне возможно, что некоторые из них станут постоянной частью ваших кухонных привычек.

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