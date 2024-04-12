7 вещей, выдающих плохую хозяйку: проверьте своих знакомых и подруг

Каждой женщине приятно, когда ее хвалят за то, что она хорошая хозяйка, как чисто в доме, и как она вкусно готовит. Впрочем, есть такие вещи, которые выдают, что женщина недостаточно искусна в домашней работе. Рассказываем, что указывает на халатность хозяйки.

Вещи, выдающие плохую хозяйку: полный список

Зеркало. Вообще, все стеклянные поверхности в доме должны быть чистыми. Пятна, разводы, отпечатки пальцев – все это может давать негативное впечатление о хозяйке дома.

Вообще, все стеклянные поверхности в доме должны быть чистыми. Пятна, разводы, отпечатки пальцев – все это может давать негативное впечатление о хозяйке дома. Обувь. Когда в дом приходят гости, первое, что попадается на глаза – это обувь. Поэтому она должна стоять в отведенном месте, быть чистой и аккуратной. Поскольку даже самые дорогие ботинки могут испортить общее впечатление, если будут стоять посреди коридора.

Когда в дом приходят гости, первое, что попадается на глаза – это обувь. Поэтому она должна стоять в отведенном месте, быть чистой и аккуратной. Поскольку даже самые дорогие ботинки могут испортить общее впечатление, если будут стоять посреди коридора. Кухонные полотенца. Наверное, каждая женщина очень много времени проводит на кухне, поэтому это место следует содержать в чистоте. Это касается как полотенец, так и фартука с прихватами. Не следует держать на кухне выцветший или грязный текстиль, потому что такие вещи выглядят крайне неэстетично.

Наверное, каждая женщина очень много времени проводит на кухне, поэтому это место следует содержать в чистоте. Это касается как полотенец, так и фартука с прихватами. Не следует держать на кухне выцветший или грязный текстиль, потому что такие вещи выглядят крайне неэстетично. Посуда. Следует вовремя мыть посуду, потому что гора грязных тарелок в раковине составляет не очень хорошее впечатление о хозяйке.

Следует вовремя мыть посуду, потому что гора грязных тарелок в раковине составляет не очень хорошее впечатление о хозяйке. Комнатные растения. Полузасохшие цветы, остатки опавших листьев на подоконнике точно составят плохое впечатление о хозяйке. Поэтому следует следить за своими цветами, вовремя избавляться от сухих листочков, регулярно убирать на подоконнике.

Полузасохшие цветы, остатки опавших листьев на подоконнике точно составят плохое впечатление о хозяйке. Поэтому следует следить за своими цветами, вовремя избавляться от сухих листочков, регулярно убирать на подоконнике. Остатки мыла. Если в мыльнице есть остатки мыла, его следует вовремя убирать, потому что это также признак халатности. До прихода гостей необходимо класть новый брусок или заменить старое мыло на жидкое средство для мытья рук.

Если в мыльнице есть остатки мыла, его следует вовремя убирать, потому что это также признак халатности. До прихода гостей необходимо класть новый брусок или заменить старое мыло на жидкое средство для мытья рук. Стопки журналов. Если ранее печатные издания служили предметом интерьера, то сейчас они выдают безвкусицу хозяйки и накапливают на поверхности много пыли. Поэтому лучше убрать журналы в шкаф или тумбочку, если они имеют большую ценность.

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