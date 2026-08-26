7 вопросов, которые могут разрушить отношения: как правильно на них отвечать

7 опасных вопросов в отношениях и как на них отвечать / © Credits

Реклама

Некоторые вопросы вотношениях только кажутся просьбой услышать честный ответ. На самом деле за ними часто скрываются ревность, неуверенность в себе или желание убедиться в чувствах партнера. Именно поэтому чрезмерная прямолинейность в таких ситуациях может закончиться ссорой.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Реклама

Эксперт по отношениям Трейси Кокс назвала семь вопросов, на которые следует отвечать с особой осторожностью. По её словам, важно понять не только то, о чём спрашивает человек, но и причину, по которой он затронул эту тему.

Реклама

«Я поправился/поправилась?»

Такой вопрос может возникнуть после неудачной фотографии, примерки старой одежды или сравнения себя с другими. Однако, по словам Кокс, чаще всего человека на самом деле беспокоит другое: остается ли она привлекательной для своего партнера.

Эксперт советует не давать прямой оценки внешности, а постараться выяснить причину беспокойства.

Как ответить: «Не могу сказать, что я заметил/заметила. Но в последнее время ты выглядишь немного расстроенным/расстроенной. Что происходит?»

«Ты бы любил/любила меня, если бы я потерял/потеряла деньги, внешность или статус?»

За этим вопросом обычно скрывается страх, что чувства зависят от карьеры, доходов, внешности или социального положения. Такие сомнения могут особенно обостряться из-за финансовых трудностей, проблем со здоровьем или старения.

Реклама

Кокс советует вместо общих заверений назвать конкретную черту партнера, которая не зависит от жизненных обстоятельств.

Как ответить: «Я влюбился/влюбилась не в твою должность, банковский счет или пресс. Я влюбился/влюбилась в то, как ты заставляешь меня смеяться, какой бы ужасной ни была ситуация. Это никогда не изменится».

Другой вариант: «Ты — единственный человек, который когда-либо по-настоящему меня видел».

«Что ты на самом деле думаешь о моей маме?»

Критика родственников партнера — одна из самых рискованных тем. Даже если человек сам жалуется на свою семью, негативные высказывания со стороны любимого человека могут восприниматься гораздо острее.

Реклама

Поэтому Кокс советует говорить о конкретном поступке, а не давать характеристику человеку. Например, вместо «Твоя мама груба» лучше сказать: «Я считаю, что комментарий твоей мамы по поводу моих кулинарных способностей был неуместным».

Если партнер действительно хочет обсудить сложные отношения с кем-то из родителей, можно сначала уточнить:

«Ты хочешь услышать моё честное мнение или просто хочешь, чтобы я сейчас был/была на твоей стороне?»

«Ты считаешь моего лучшего друга или подругу привлекательными?»

За таким вопросом нередко скрывается ревность. По сути, партнер может пытаться выяснить, считаете ли вы другого человека более привлекательным, чем он сам.

Если ответ отрицательный, Кокс предлагает сказать: «По сравнению с тобой? Да даже близко нет, конечно».

Можно также переключить внимание с внешности на дружбу: «Я думаю, это замечательно, что вы так сильно любите друг друга и у вас такая общая история».

Если партнер продолжает настаивать на ответе: «Это твой лучший друг/лучшая подруга. Невозможно быть объективным по отношению к нему/ней».

«Почему мы не занимаемся сексом чаще?»

Кокс советует не игнорировать этот вопрос, ведь партнеру, возможно, было нелегко его задать. Причин снижения сексуального влечения может быть несколько — усталость, стресс, обиды, проблемы с самооценкой, работа или разница в либидо.

Вместо того чтобы искать виновного, эксперт предлагает рассматривать ситуацию как общую проблему.

Как ответить: «Хороший вопрос, и я рад/рада, что ты его задал/задала. Думаю, это как-то связано с тем, когда мы занимаемся сексом. У кого есть энергия в 22:00?»

После этого Кокс советует продолжить разговор и обсудить, как часто партнеры хотели бы заниматься сексом и что им больше всего нравится.

«Тебе когда-нибудь становится скучно со мной?»

Такой вопрос может возникнуть, когда первоначальное влюбленность сменяется более спокойным ритмом совместной жизни. Если это произошло недавно, человеку может быть достаточно уверенности в том, что комфорт в отношениях не означает утрату чувств.

Как ответить: «Никогда. Я люблю нас и считаю, что это замечательно — что мы можем просто отдыхать вместе».

Однако после многих лет отношений такой вопрос может быть сигналом того, что партнеру не хватает внимания. В таком случае Кокс советует спросить напрямую:

«Ты думаешь, что мы принимаем друг друга как должное и не делаем вместе достаточно нового?»

Или: «Это твой способ сказать, что я смотрю в телефон чаще, чем на тебя?»

«Если бы я умер/умерла, сколько бы ты ждал/ждала, прежде чем снова начать встречаться?»

В данном случае эксперт категорически не рекомендует называть конкретный срок. За этим вопросом стоит желание убедиться в собственной значимости и незаменимости для любимого человека.

Поэтому Кокс считает приемлемым простой ответ:

«Я не могу представить, что хотел бы/хотела бы кого-то другого».

По словам эксперта, все семь вопросов имеют одну общую черту: они лишь формально касаются фактов. На самом деле человек часто ищет подтверждения того, что его по-прежнему любят, считают привлекательным и ценят. Именно на это, по мнению Кокс, и стоит отвечать в первую очередь.

Напомним, ранее мы сообщали о главном признаке, который может свидетельствовать о том, что человек нашёл «того самого» партнёра.

Новости партнеров

Новости партнеров