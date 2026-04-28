7 ягодных кустарников, которые растут даже в бедной почве: что посадить на участке

Даже если почва в вашем саду далека от идеальной, это не значит, что придется отказаться от выращивания ягод. Эксперты по растениям назвали семь плодоносящих кустарников, которые способны расти в бедной, каменистой или сухой почве и при этом давать урожай.

Об этом сообщает Martha Stewart со ссылкой на садовника-органика Мэтта Татта с Aguacateros, специалиста по растениям Марину Прокатень с Plantum и садовницу Джессику Мерсер с Plant Addicts.

Одним из самых выносливых вариантов эксперты называют орегонский виноград (Berberis aquifolium). Несмотря на свое название, это растение не является родственником обычного винограда. По словам Мэтта Татта, кустарник образует яркие желтые цветы, а затем — небольшие синие ягоды. Он хорошо переносит бедную или каменистую почву и может выдерживать засуху летом, если растет в тени. Растение неприхотливо в уходе, но со временем может сильно разрастаться, если не обрезать его раз в несколько лет. Сами ягоды имеют семена и могут быть довольно терпкими, поэтому для употребления их часто подслащивают

Еще один неприхотливый вариант — ягода Ламарка, или ирга (Amelanchier lamarckii). Это большой листопадный кустарник, который может вырастать до восьми метров. По словам Марины Прокатень, растение способно приживаться почти в любом типе почвы, хотя лучше всего чувствует себя в плодородной и хорошо дренированной. Весной ирга цветет белыми цветами с медовым ароматом, а в июле-августе дает темно-фиолетовые ягоды. Она достаточно устойчива к засухе и в основном может обходиться без полива, за исключением жаркого лета, когда формируются плоды.

Бузина (Sambucus spp.) также входит в перечень растений, которые легко адаптируются к различным условиям. Она может расти в песчаных, суглинистых и глинистых почвах с разным уровнем кислотности. Ее ягоды часто используют для приготовления джемов, желе, супов и чатни, а цветы — для сиропов и ликеров. В то же время эксперты предостерегают: сырые ягоды бузины употреблять нельзя, поскольку они могут вызвать расстройство желудка. Перед посадкой растения советуют добавить в почву компост и поддерживать среднюю влажность.

Облепиха (Hippophae rhamnoides) — еще один выносливый кустарник, который может расти даже в бедной почве. Она дает мелкие оранжевые ягоды, богатые витаминами C, B и B12. По словам Марины Прокатень, облепиха подходит для глинистых, песчаных и суглинистых почв, но нуждается в хорошем дренаже. Это растение любит влажную почву, поэтому полив должен быть регулярным — повторно поливать ее рекомендуют после высыхания верхнего слоя земли.

Для холодного климата эксперты советуют медоягодник, или хаскап (Lonicera caerulea). По словам Джессики Мерсер, этот кустарник менее прихотлив к кислотности почвы, чем черника, поэтому может расти в обычной садовой почве без специальных добавок. Его плоды считаются питательными, а само растение хорошо переносит прохладу. Для плодоношения нужно высаживать как минимум два совместимых куста рядом, поскольку им требуется перекрестное опыление.

Ягода годжи (Lycium barbarum) известна как суперфуд из-за высокого содержания питательных веществ. По словам экспертов, это один из лучших вариантов для сухой и бедной почвы. После укоренения растение хорошо переносит засуху и может адаптироваться к различной структуре почвы. В то же время ягода годжи плохо растет в тяжелой глинистой почве. Для хорошего урожая ее рекомендуют высаживать на солнечных участках и ежегодно обрезать.

Крыжовник также хорошо приспосабливается к различным условиям, хотя лучше всего растет в богатой почве. Если земля бедная, садоводы советуют добавить компост. Этот кустарник любит прохладный климат и дает сладкие ягоды, которые можно собирать в два этапа: сначала недозрелые — для варенья и желе, а позже спелые — для употребления свежими или приготовления пирогов. Растение требует регулярного полива и обрезки, а некоторые сорта имеют колючие ветви, поэтому собирать урожай лучше в перчатках.

