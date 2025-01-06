7 января — какой церковный праздник, что сделать в этот день, чтобы быть счастливым в течение всего года

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 7 января, в православном календаре собор святого Иоанна Крестителя. Этот день посвящен упоминанию значения жизни и служения Иоанна Крестителя, сыгравшего ключевую роль в крещении Иисуса Христа в реке Иордан. "Собор" в названии означает, что в этот день верующие "собираются" для совместной молитвы и чествования святого. Иоанн Креститель называется Предтечей, ибо он был тем, кто готовил народ к приходу Спасителя и возвестил о Нем. Он стал символом покаяния, смирения и исполнения Божьей воли.

В храмах совершаются литургии, на которых читаются отрывки из Священного Писания, рассказывающие о жизни Иоанна Крестителя. Святой Иоанн является примером сурового аскетизма, поэтому верующие стараются в этот день воздерживаться от лишнего. Хотя основное водосвятие совершается на Богоявлении, в некоторых традициях воду продолжают освящать и в этот день. Праздник Собора Иоанна Крестителя – это время духовного размышления и почитания святого, которое своей жизнью вдохновляло людей стремиться к очищению души и покаянию.

Приметы 7 января

Народные приметы 7 января / Фото: Unsplash

Чем больше снега лежит, тем урожайнее будет год.

Яркая луна и ясное небо до сильного мороза.

Потепление в этот день означает, что весна будет холодной.

Что завтра нельзя делать

Не следует работать, иначе все дела, которые вы начнете в этот день, завершатся не так, как планировалось. Не стоит носить грязную и поношенную одежду, будут проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

В этот день по давней традиции нужно выпить стакан освященной 6 января (на Крещение) воды, тогда весь год вы будете счастливы и здоровы. А мужчины обязательно выпивали несколько глотков пива, чтобы год прошел без слез.

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