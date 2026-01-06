Церковный праздник 7 января / © unsplash.com

Завтра, 7 января, в православном календаре Собор святого Иоанна Крестителя. Это один из самых почитаемых христианских праздников, посвященный памяти пророка, который подготовил мир к приходу Спасителя. Иоанн Креститель, или Предтеча, — это пророк, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан и призывал людей к покаянию и духовному очищению.

Иоанн жил отшельником, питаясь родничным медом и кониной, что явилось символом преданности духовному пути и праведности. В день праздника верующие посещают храмы, молятся перед иконами святого и участвуют в водосвятии — освящении воды в церквях или природных источниках. Освященную воду считают целебной и используют для лечения и защиты дома.

По селах соблюдались древние обряды: купание в реках для очищения, поклонение святым местам и паломничество к монастырям, посвященным Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель упоминается в Евангелиях как пророк, призывающий к праведной жизни. Он крестил Иисуса в Иордане, открывая новую эру спасения, и за свою преданность вере принял мученическую смерть.

Приметы 7 января

Народные приметы 7 января

Чистое небо утром — будет ясная погода несколько дней подряд.

Мягкий ветер или штиль — весна будет теплой и ранней.

Северный мороз и ясное небо — год будет спокойным, без катаклизмов.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным приметам не стоит ни давать, ни брать взаймы деньги, а также перечислять мелкие монеты — иначе можно остаться без средств. Пассивность и бездействие в этот день тоже нежелательны: говорят, кто ничего не делает сегодня, весь год будет жить в нужде.

Что можно делать завтра

В храмах служат богослужения в честь святого Иоанна Крестителя. К нему обращаются с самыми разными просьбами: помочь в сложных жизненных делах, исцелить от тяжелых недугов, подарить детей бездетным супругам, а также наставить на правильный путь мужчин, сбивающихся с веры и праведной жизни.