70-е возвращаются: пять причесок, которые снова станут хитом весной 2026 года

Легендарные образы Джейн Биркин, Шер и Твигги снова вдохновляют стилистов и звезд. Эти пять причесок, как пишут в Vogue, возвращаются, чтобы сделать ваш образ современным и в то же время ретро.

1970-е не знали сдержанности: диско-музыка звучала из всех радио, актрисы щедро наносили румяна, а волосы укладывали максимально объемно. В это время родились образы, ставшие символами эпохи. Фарра Фосетт с каскадной стрижкой «бабочка», Твигги с волнистым бобом и Джейн Биркин с прямыми волосами и челкой — их образы до сих пор вдохновляют модниц во всем мире.

«Бабочка» — объемная классика

Фарра Фосетт покорила экраны прической «бабочка». Локоны, закрученные наружу, создают невероятный объем. Стилист Гвидо Палау советует: фен, круглая щетка и правильно разделенная челка — и вы почувствуете настоящий дух 70-х.

Длинные прямые волосы

Шер оставила след в моде благодаря своим черным прямым волосам. Этот образ из шоу The Sonny & Cher Comedy Hour вдохновил и бренд Sacai: на показе весна-лето 2026 года модели показали почти идентичную прическу.

Средняя длина с челкой

Джейн Биркин сделала среднюю длину с легкой градуировкой и прямой челкой классикой. Современный вариант от Sacai добавляет текстуру и удлиненную челку — стильно, современно и немного ностальгически.

Длинные волны

Еще один культовый образ Шер — длинные волнистые пряди конца 70-х. Сегодня их воспроизводят звезды на красных дорожках и подиумах, таких как Chloé. Минимум средств — максимум природного объема.

Короткий волнистый боб

Твигги проложила путь классическому бобу своим волнистым вариантом. Сегодня дизайнеры, в частности, Кристофер Эсбер, делают его гладким и элегантным, но он не теряет ретро-шарма 70-х.

В этом сезоне ретро становится современным. Выберите свой стиль и разрешите легендам 70-х ожить в вашем образе.