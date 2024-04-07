8 апреля – какой церковный праздник, не делайте одну важную вещь, если хотите всегда оставаться с деньгами

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 апреля, в православном календаре день памяти апостолов Руфа, Агава, Иродиона, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Они были апостолами от 70-ти, которых Иисус Христос отправил проповедовать Евангелие. Иродион был родом из Тарса, города в Киликии, Малой Азии, и был соотечественником апостола Павла. Он стал епископом в Неопатрии и испытал многие страдания за веру, как от иудеев, так и от язычников. После одного из таких мучеств, считая его мертвым, его враги оставили мужа, но он, поддержанный Божьей благодатью, поправился и продолжил проповедовать в Риме вместе с апостолом Петром.

Агав имел дар пророчества и проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Он предсказал большой голод, произошедший во времена императора Клавдия, и предсказывал, что апостол Павел будет связан в Иерусалиме и передан в руки язычников.

Руфь был епископом в городе Тива в Греции. Он упоминается апостолом Павлом в послании Римлянам. Асинкрит был епископом в Иркании, Азии. Флегонт был епископом в Марафоне в Тракии. Иерм же был епископом в Далмации.

Приметы 8 апреля

Народные приметы 8 апреля / Фото: Unsplash

Пасмурная погода к холодному лету.

Ясно и солнечно – летом будет тепло.

Уже распустилась береза – можно сеять овес.

Что завтра нельзя делать

Не стоит планировать серьезные и долговременные дела, они точно не закончатся положительным результатом и могут принести проблемы с финансами. Также запрещается в этот день убирать в доме, ведь можно потревожить домового, который после этого начнет делать всяческие подлости.

Что можно делать завтра

Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за зимой.

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