8 апреля — какой церковный праздник, для чего этот день особенно благоприятен
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 8 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Святые апостолы Иродион, Агава, Руфь, Асинкрит, Флегонт и Иерм принадлежат к числу семидесяти учеников Господа нашего Иисуса Христа, которые были посланы для проповеди Евангелия по всему миру. Их деятельность отличалась особой ревностью в служении Богу и жертвенностью ради спасения душ человеческих.
Святой Иродион упоминается как один из близких сотрудников апостола Павла. Он проявил твердую веру, сопровождая Павла в его миссиях и служении. По традиции Иродион был проповедником в Риме и других городах, где оставил после себя многочисленные ученики, стойкие в вере Христовой.
Святой Агава считается одним из тех, кто помогал распространять Евангелие среди язычников. Его жизнь была примером смирения, послушания и жертвенности, а проповедь направлялась на духовное наставление тех, кто чувствовал духовную пустоту.
Апостол Руф известен своей деятельностью в городе Рим. Согласно преданию, он был лично послан апостолом Павлом, чтобы укреплять первых христиан в вере, сохраняя единство и любовь среди верующих. Руф подвергся преследованиям, но остался верен Господу до конца своей жизни.
Святой Асинкрит был ревностным проповедником и наставником. Его служение заключалось в поддержке молодых христианских общин и проповеди Евангелия в отдаленных регионах. Асинкрит отличался мудростью и терпением, что позволяло ему успешно наставлять учеников и наставлять их на путь праведности.
Апостол Флегонт известен как мужественный свидетель Христовой веры. Он активно работал среди язычников, проповедуя покаяние и любовь к Богу. Согласно преданию, Флегонт испытал страдания за веру, но остался непреклонен, чем стал примером для всех верующих.
Святой Ерм, или Герм, был одним из ближайших учеников апостолов. Его служение заключалось в организации церковных общин и поддержке верующих в период гонений. Его жизнь демонстрирует силу веры, смирения и преданности Господу.
Приметы 8 апреля
Ясное небо на 8 апреля — к хорошему урожаю ранних зерновых.
Утренний туман обещает теплый и дождливый день.
Быстро плывущие по небу облака — предвещают сильный ветер в ближайшее время.
Что завтра нельзя делать
За народными поверьями в этот день не стоит браться за уборку, отправляться на рыбалку или охоту, а также строить дальние планы. Все задуманное может сорваться, и дела будут идти не так, как ожидалось.
Что можно делать завтра
В православии 8 апреля обращаются в молитвах к святому Иродиону и другим апостолам. Им просят помощи в принятии важных решений, поиске внутреннего утешения и покоя, а также укреплении веры и стойкости духа. Этот день особенно благоприятен примирению с теми, с кем были конфликты. Также считается важным проявить милосердие: помочь нуждающимся в поддержке и подать милостыню нуждающимся.