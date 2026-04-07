Завтра, 8 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Святые апостолы Иродион, Агава, Руфь, Асинкрит, Флегонт и Иерм принадлежат к числу семидесяти учеников Господа нашего Иисуса Христа, которые были посланы для проповеди Евангелия по всему миру. Их деятельность отличалась особой ревностью в служении Богу и жертвенностью ради спасения душ человеческих.

Святой Иродион упоминается как один из близких сотрудников апостола Павла. Он проявил твердую веру, сопровождая Павла в его миссиях и служении. По традиции Иродион был проповедником в Риме и других городах, где оставил после себя многочисленные ученики, стойкие в вере Христовой.

Святой Агава считается одним из тех, кто помогал распространять Евангелие среди язычников. Его жизнь была примером смирения, послушания и жертвенности, а проповедь направлялась на духовное наставление тех, кто чувствовал духовную пустоту.

Апостол Руф известен своей деятельностью в городе Рим. Согласно преданию, он был лично послан апостолом Павлом, чтобы укреплять первых христиан в вере, сохраняя единство и любовь среди верующих. Руф подвергся преследованиям, но остался верен Господу до конца своей жизни.

Святой Асинкрит был ревностным проповедником и наставником. Его служение заключалось в поддержке молодых христианских общин и проповеди Евангелия в отдаленных регионах. Асинкрит отличался мудростью и терпением, что позволяло ему успешно наставлять учеников и наставлять их на путь праведности.

Апостол Флегонт известен как мужественный свидетель Христовой веры. Он активно работал среди язычников, проповедуя покаяние и любовь к Богу. Согласно преданию, Флегонт испытал страдания за веру, но остался непреклонен, чем стал примером для всех верующих.

Святой Ерм, или Герм, был одним из ближайших учеников апостолов. Его служение заключалось в организации церковных общин и поддержке верующих в период гонений. Его жизнь демонстрирует силу веры, смирения и преданности Господу.

Приметы 8 апреля

Ясное небо на 8 апреля — к хорошему урожаю ранних зерновых.

Утренний туман обещает теплый и дождливый день.

Быстро плывущие по небу облака — предвещают сильный ветер в ближайшее время.

Что завтра нельзя делать

За народными поверьями в этот день не стоит браться за уборку, отправляться на рыбалку или охоту, а также строить дальние планы. Все задуманное может сорваться, и дела будут идти не так, как ожидалось.

Что можно делать завтра

В православии 8 апреля обращаются в молитвах к святому Иродиону и другим апостолам. Им просят помощи в принятии важных решений, поиске внутреннего утешения и покоя, а также укреплении веры и стойкости духа. Этот день особенно благоприятен примирению с теми, с кем были конфликты. Также считается важным проявить милосердие: помочь нуждающимся в поддержке и подать милостыню нуждающимся.