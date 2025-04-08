Церковный праздник 8 апреля / © Unsplash

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Сегодня, 8 апреля, в православном календаре день памяти святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других. Иродион упоминается в послании святого апостола Павла Римлянам (Рим. 16:11). Он был родственником апостола Павла (возможно двоюродным братом) и одним из тех, кто поддерживал Павла в его служении. Иродион считается одним из 70 апостолов, которых Христос послал на проповедь.

Святой Руфь упоминается в послании Павла к Тимофею (2 Тим. 4:21). Он был учеником и сотрудником апостола Павла, а также другими источниками — одним из 70 апостолов. В некоторых христианских традициях Руфа отождествляют с Руфом, которого упоминает Деяния апостолов (Деян. 19:21), а также с Руфом, родственником Павла. Святого Руфа часто чтят как одного из первых евангелистов, проповедовавших христианство в Европе.

Агава был пророком, упоминаемым в книге Деяний апостолов (Деян. 11:28, 21:10). Он, вероятно, происходил из Иерусалима и был одним из первых христианских пророков. В Деяниях апостолов упоминается пророческое предсказание Агава о великом голоде, который должен был прийти в императорском времени. Позже Агава также предсказывает, что апостола Павла ожидает заключения в Иерусалиме.

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Приметы 8 апреля

Народные приметы 8 апреля / © unsplash.com

Если ночью 8 апреля ясно, а днем пасмурно — ждите хорошего урожая.

Ночью ветер южный — лето будет ветреным и жарким.

Идет дождь — лето будет холодным и дождливым.

Что сегодня нельзя делать

Празднование этого дня должно быть духовным, сосредоточенным на молитвах, посещении храма и общении с близкими. Также церковная традиция советует воздержаться от тяжелого труда и физических нагрузок.

Что можно делать сегодня

Святому Иродиону и другим апостолам обращаются с молитвами, прося помочь найти верное решение, обрести покой и утешение, укрепить веру и не поддаваться отчаянию. Этот день удачен для примирения. Также стоит поддержать нуждающихся и поделиться подаянием.