8 августа — какой церковный праздник, почему нельзя закрывать входную дверь на замок

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 8 августа, в православном календаре день памяти святого исповедника Эмилиана. Он был епископом Кизика в VIII веке. Известен своей стойкостью и верностью православной вере во время периода иконоборчества, когда многие христианские иконы были уничтожены, а их почитателей преследовали.

Точная дата рождения святого Эмилиана неизвестна. Эмилиан противостоял иконоборческим императорам и официальной политике иконоборчества.

Во время правления императора Льва III Исавра (717-741) иконоборчество стало официальной государственной политикой. По своим убеждениям Эмилиан подвергся преследованиям и был сослан.Святой Эмилиан умер в изгнании.

Церковный праздник 8 августа – день памяти святых мучеников Елевтерия и Леонида

Святой Елевтерий был епископом в Иллирии, расположенном на территории современной Албании. Он активно проповедовал христианство и обращал многих людей к вере в Иисуса Христа.

По приказу римского императора Адриана Елевтерия была арестована за его веру. Его подвергали жестоким пыткам, но он оставался непоколебимым в своей вере. В конце концов, Елевтерий был казнен из-за обезглавления.

Дата рождения святого мученика Леонида неизвестна. По церковным преданиям он занимал какую-то официальную должность в церкви. Святой Леонид известен своей стойкостью в вере во время гонений на христиан.

Леонид был арестован и подвергнут пыткам за отказ отречься от христианской веры. Он остался непреклонен и потерпел мученическую смерть за свою веру.

Приметы 8 августа

Народные приметы 8 августа / Фото: Unsplash

Какая погода в этот день, таким будет весь январь.

Кричат лягушки — будет дождь.

Роза не раскрывается с самого утра — к плохой погоде.

Что сегодня нельзя делать

Запрещается заниматься домашними делами, ведь это может негативно отразиться на здоровье. Нельзя идти на важную встречу против ветра, все может окончиться разочарованием. Не стоит закрывать входную дверь на замок – счастье не сможет зайти в дом.

Что можно делать сегодня

К ветру в этот день обращались в заговорах по любви. Мужчины выходили на перекресток, читали специальные ритуальные слова, чтобы привлечь внимание любимого человека.

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