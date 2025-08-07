Церковный праздник 8 августа / © unsplash.com

Завтра, 8 августа, в православном календаре день памяти святого исповедника Эмилиана. Святой Эмилиан принадлежит к категории исповедников — то есть тех святых, которые, несмотря на преследования, сохранили верность Христу, но не потерпели мученической смерти. Часто исповедники испытывали страдания, пытки, изгнания или другие формы преследований за веру.

Святой исповедник Эмилиан почитается в православной традиции, в частности, в народных церковных календарях, где его память отмечается в определенный день. Часто его имя упоминается в молитвенниках и акафистах. Он распространял христианское учение, обращал язычников и углублял веру в среду христиан.

Церковный праздник 8 августа — день памяти святых мучеников Елевтерия и Леонида

Они жили в период ранних христианских гонений, чаще всего это II–III век нашей эры, когда римские власти активно преследовали христиан. Оба были исповедниками Христа, которые не отреклись от веры даже под угрозой пыток и смерти. Мученическая смерть стала для них венцом и знаком подлинной преданности Богу.

По преданию, Елевтерий и Леонид были либо близкими родственниками, либо духовными братьями, вместе проповедовавшими христианское учение. Они подверглись суровой пытке за отказ поклоняться языческим богам. Согласно легендам, они сохранили покой и твердость веры во время пыток, утешая друг друга и свидетельствуя о правде Евангелия.

В конце концов, по приказу местных властей, они были казнены, и мученическая смерть стала их славой. Их мощи хранились как святыни и стали объектом паломничества.

Приметы 8 августа

Народные приметы 8 августа / © unsplash.com

Мухи кусаются и назойливые — ждите дождя.

Лягушки прыгают у водоемов — вскоре пойдет дождь.

Ласточки и стрижи порхают над водой — к дождю.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 8 августа лучше избегать работы с острыми или тяжелыми инструментами — топором, косой, молотком, чтобы не травмироваться. Также не рекомендуется жаловаться на свою судьбу, потому что это может привести к потере добра и счастья в жизни.

Что можно делать завтра

По древним традициям, 8 августа люди отправляются в лес собирать грибы и ягоды, ведь это удачное время для такого сбора. Кроме того, считается, что именно в этот день стоит пригласить в свой дом как можно больше гостей — ведь чем богаче гостеприимный круг, тем больше будет радость и благополучие в семье.