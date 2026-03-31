8 быстрорастущих однолетних растений для яркого сада уже этой весной

Подсолнечник / © Associated Press

Чтобы быстро оживить сад после зимы, стоит высаживать однолетние растения, которые активно растут и за короткое время дают обильное цветение. Специалист по садоводству назвала восемь таких культур, сочетающих декоративность и простоту ухода.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Сертифицированная мастер-садовница Анджела Джадд отмечает, что однолетние растения дополняют многолетние, добавляя клумбам цвета, текстуры и объема. Кроме того, они позволяют ежегодно менять композицию сада, высаживая различные культуры в новых местах.

Среди самых быстрых в росте — подсолнухи (Helianthus annuus). Некоторые сорта способны зацвести менее чем за 60 дней. Они хорошо растут при прямом посеве, быстро формируют высокие стебли и могут создавать тень в жарких участках. Также эти растения привлекают птиц и диких животных.

Ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea) — вьющееся растение с трубчатыми цветами, которое можно направлять вертикально. Она часто самосеется, поэтому может появляться каждый год, хотя формально относится к однолетним. В более теплых регионах ее считают потенциально инвазивной из-за активного распространения семян.

Настурция (Tropaeolum majus) отличается неприхотливостью и способностью отпугивать вредителей. Она хорошо растет на солнечных участках с дренированной почвой и может виться при наличии опоры. Цветы настурции съедобны и имеют разную окраску — от желтого до красного. Зацветает примерно через 60 дней.

Китайская астра (Callistephus chinensis), в отличие от многолетних астр, является однолетней культурой. Она быстро развивается весной и формирует крупные округлые цветы разных цветов. Для нормального роста нуждается в солнце, питательной почве и опоре.

Космея (Cosmos bipinnatus) хорошо переносит бедные почвы и подходит для участков, где другие растения растут хуже. Она быстро развивается, имеет нежные цветы и легко пересевается, поэтому может появляться в следующем сезоне.

Цинния (Zinnia spp.) отмечается яркими цветами и многообразием сортов. Растение быстро прорастает из семян и активно цветет, привлекая опылителей. По словам эксперта, регулярная срезка цветов стимулирует появление новых бутонов.

Василек синий, или бакалаврская кнопка (Centaurea cyanus), быстро заполняет клумбы и придает характерный голубой оттенок. Он хорошо растет как на полном солнце, так и в полутени и может цвести до поздней осени.

Еще один вариант — пурпурная фонтанная трава (Pennisetum setaceum rubrum). Хотя она не имеет яркого цветения, растение быстро наращивает зеленую массу и добавляет вертикального объема. Декоративные колоски и листья создают дополнительную текстуру в саду.

По данным эксперта, большинство из этих растений достигают зрелости в пределах 55-100 дней. Они подходят для солнечных участков с хорошо дренированной почвой и могут стать простым способом быстро обновить вид сада весной.

