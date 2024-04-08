8 бытовых вещей, негативно влияющих на нашу жизнь: проверьте по списку

Подавляющее большинство этих вещей есть в каждом доме, поэтому следует быть очень осторожными.

Рассказываем, какие вещи в доме могут оказывать негативное влияние на здоровье, что в целом сказывается на качестве нашей жизни.

Какие вещи в доме отрицательно влияют на здоровье и продолжительность жизни

Неисправное электричество. Следует следить за тем, чтобы в доме не было проблем с электричеством, поскольку это бомба замедленного действия. Что в любой момент может привести к масштабному пожару. Также не следует пользоваться бытовыми приборами, которые периодически выходят из строя, чтобы не произошло короткого замыкания.

Следует следить за тем, чтобы в доме не было проблем с электричеством, поскольку это бомба замедленного действия. Что в любой момент может привести к масштабному пожару. Также не следует пользоваться бытовыми приборами, которые периодически выходят из строя, чтобы не произошло короткого замыкания. Мебель из ДСП. Да, эти предметы интерьера достаточно популярны, поскольку имеют доступную цену. Впрочем, они могут оказать негативное влияние на здоровье, потому что некоторые недобросовестные производители применяют материал, содержащий фенол и формальдегид, крайне опасные для здоровья.

Да, эти предметы интерьера достаточно популярны, поскольку имеют доступную цену. Впрочем, они могут оказать негативное влияние на здоровье, потому что некоторые недобросовестные производители применяют материал, содержащий фенол и формальдегид, крайне опасные для здоровья. Пластиковая посуда. Да, наверное мы все пользуемся такой посудой, потому что она не бьется, очень удобна, в ней можно хранить продукты. Впрочем, следует следить, чтобы такая посуда не нагревалась, потому что при высоких температурах пластик выделяет ядовитые вещества. И обязательно нужно выбрасывать поврежденные емкости, потому что в трещинах обитает много болезнетворных бактерий.

Да, наверное мы все пользуемся такой посудой, потому что она не бьется, очень удобна, в ней можно хранить продукты. Впрочем, следует следить, чтобы такая посуда не нагревалась, потому что при высоких температурах пластик выделяет ядовитые вещества. И обязательно нужно выбрасывать поврежденные емкости, потому что в трещинах обитает много болезнетворных бактерий. Неправильная вентиляция помещения. Некачественный воздух очень негативно влияет на наше здоровье. К тому же, в плохо проветриваемом помещении может появляться грибок, вызывающий ряд заболеваний в организме человека.

Некачественный воздух очень негативно влияет на наше здоровье. К тому же, в плохо проветриваемом помещении может появляться грибок, вызывающий ряд заболеваний в организме человека. Бытовая химия. Мы не можем представить свою жизнь без бытовых химических средств для чистки, уборки и стирки. Но некоторые из них содержат очень вредные вещества для здоровья. Например, входящий в состав освежителей воздуха этиленгликоль приводит к слабости, тошноте, головным болям и головокружению. Пары хлора, выделяемые из отбеливателей, вызывают проблемы с сердцем, сосудами и органами дыхания.

Мы не можем представить свою жизнь без бытовых химических средств для чистки, уборки и стирки. Но некоторые из них содержат очень вредные вещества для здоровья. Например, входящий в состав освежителей воздуха этиленгликоль приводит к слабости, тошноте, головным болям и головокружению. Пары хлора, выделяемые из отбеливателей, вызывают проблемы с сердцем, сосудами и органами дыхания. Средства от моли. Это нафталин – хорошо известное вещество нашим мамам и бабушкам. Который может быть токсичным, поскольку содержит химические соединения, вызывающие тошноту, головную боль и рвоту.

Это нафталин – хорошо известное вещество нашим мамам и бабушкам. Который может быть токсичным, поскольку содержит химические соединения, вызывающие тошноту, головную боль и рвоту. Ковры из синтетики. Да, это практичное напольное покрытие, еще имеющее функцию декорирования домов и квартир. Однако они являются пылеуборщиками, поскольку в год собирают до трех килограммов пыли. На коврах также оседает шерсть домашних любимцев, частицы отмершей кожи, живут тысячи паразитов, вызывающих аллергию или астму. Так как синтетические ковры изготавливаются из искусственных материалов, содержащих акрил, полипропилен и нейлон, они могут вызвать ряд заболеваний органов дыхания.

Да, это практичное напольное покрытие, еще имеющее функцию декорирования домов и квартир. Однако они являются пылеуборщиками, поскольку в год собирают до трех килограммов пыли. На коврах также оседает шерсть домашних любимцев, частицы отмершей кожи, живут тысячи паразитов, вызывающих аллергию или астму. Так как синтетические ковры изготавливаются из искусственных материалов, содержащих акрил, полипропилен и нейлон, они могут вызвать ряд заболеваний органов дыхания. Виниловые обои. Наверное, никто не знает, что эти популярные обои содержат поливинилхлорид – очень крепкий материал, задерживающий воду, не пропуская воздух. Поэтому довольно часто под такими обоями появляется грибок и плесень, которые крайне опасны для здоровья.

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