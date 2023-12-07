8 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя оставлять незаконченные дела

8 декабря, в православном календаре день памяти святого Патапия. Преподобный Патапий был известным святым, жившим в седьмом веке. Он родился в Фивах в благочестивой христианской семье и с детства стремился к духовной жизни. Когда он стал совершеннолетним, он отправился в Египетскую пустыню, где провел много лет в молитве и пидвигах. Он был наделен даром чудотворения и лечил больных. Однако когда о нем узнали люди, он решил покинуть пустыню и переселиться в Константинополь, чтобы избежать славы и сохранить повиновение. Там он жил в келье, встроенной в городскую стену, недалеко от Влахернской церкви. Он продолжал помогать людям, которые приходили к нему за советом и целителем. Он умер в середине седьмого века и был похоронен в церкви святого Иоанна Крестителя. Его жизнь описал преподобный Андрей Критский, который был его современником и другом.

Церковный праздник 8 декабря — день памяти мученицы Анфисы Римской

Святая мученица Анфиса Римская была христианкой, жившей в пятом веке. Она родилась в зажиточной семье и вышла замуж за богатого римского сенатора. Она была ученицей святителя Амвросия Медиоланского, обучавшего ее православной вере. В то время в Риме распространялась арианская ересь, отрицавшая божественность Иисуса Христа. Анфиса не приняла эту ересь и осталась верна Христовой церкви. За это она была предана своему мужу, который был арианцем, и передана властям. Ее подвергли жестоким пыткам, сожгли тело огнем, но она не изменила своей вере. Она умерла от ран, полученных во время мучений, и была похоронена христианами.

Приметы 8 декабря

Народные приметы 8 декабря / Фото: Pexels

Метель означает, что следующая осень будет теплой.

Сильный снегопад — к дождливому лету.

Мороз — зима будет снежной и мягкой.

Что завтра нельзя делать

На Анфисы запрещено оставлять какие-либо незаконченные дела, потому что в следующем году все будет рушиться с рук. Также нельзя брать деньги взаймы. При этом старайтесь не проявлять алчности к окружающим. Под запретом беспорядков в доме, обязательно займитесь уборкой.

Что можно делать завтра

Наши предки начинали с этой даты заниматься рукоделием. Считалось, что каждая девушка должна собственноручно изготовить для себя приданое. Делали это обычно в одиночестве. А вот вечер Анфисы проводили в кругу семьи.

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