8 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя желать счастья и здоровья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

8 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Патапия. Он жил в V веке и был известен своей подвижнической жизнью и преданностью Богу. Он родился в городе Фивы в Египте в благочестивой христианской семье, которая привила ему любовь к молитве, чистоте и добрым делам. С ранних лет Патапий стремился к духовному совершенствованию и решил оставить светские заботы и посвятить свою жизнь служению Богу.

Патапий поселился в пустыне, где стал отшельником. Он жил в суровой молитве, посте и смирении. Слава о его святости быстро распространилась, и к нему стали приходить люди, ища его советов, молитв и исцеления. Однако, стремясь сохранить смирение, Патапий решил покинуть пустыню и переехал в Константинополь, чтобы остаться незамеченным.

В Константинополе он поселился у городской стены и продолжал вести затворную жизнь. Однако даже там его благочестие и чудотворные способности привлекали внимание. Исцеление больных, чудеса и пророческие дары свидетельствовали о его близости к Богу. После смерти Патапия его тело было похоронено в Константинополе. Мощи святого впоследствии были перенесены в монастырь Святого Патапия в Лутраки (Греция), где они хранятся и сейчас. Они являются источником многочисленных исцелений и чудес, подтверждающих святость преподобного.

Приметы 8 декабря

Народные приметы 8 декабря / Фото: Unsplash

Какая погода, такой она будет через 10 дней.

Дождь – весна будет прохладной.

На земле и деревьях виден иней – ждите большого урожая.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось желать счастья и здоровья, иначе все произойдет наоборот. Незамужние девушки старались не говорить много, чтобы не ждать потом долго замужества.

Что можно делать завтра

Чтобы призвать женское счастье советовали в этот день заняться генеральной уборкой дома.

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