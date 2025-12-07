8 декабря— какой церковный праздник, что в этот день следует сделать для защиты от злых духов

Церковный праздник 8 декабря / © pixabay.com

8 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Патапия. Патапий — преподобный угодник Божий, которого Церковь чтит как святого-целителя. Родился он в городе Фивы (Египет) в благочестивой христианской семье во времена позднего Римского Египта. Получив хорошее образование — философию, риторику, религиозную науку, — Патапий глубоко осмыслил преходящую миру и стремился к другой жизни: простой, посвященной Богу и духовному подвигу.

В молодые годы он отправился в египетскую пустыню, где провел много лет в суровой аскезе: молитвах, постах, созерцании. Один на один с Богом, он отверг мирскую суету, ища внутреннего очищения.

Однако даже в пустыне Патапиева святость не могла оставаться неизвестной: люди начали приходить к нему за духовными советами, утешением, с просьбами о молитве. Ему пришлось убегать от слишком большого потока паломников — так он покинул пустыню и отправился в столичный город Константинополь.

В Константинополе Патапий поселился в келье у городской стены, неподалеку от Влахернской церкви. Там, живя в простоте, посте и молитве, он снова непринужденно, но чистосердечно предстал перед людьми. Его дар исцеления проявился именно здесь — к нему стали приходить больные, страдальцы, духовно замученные.

Одним из первых чудес, приписываемых ему, было исцеление младенца, слепого от рождения: благодаря молитве святого ребенок получил зрение. Это открытие чуда сделало Патапия известным среди жителей Константинополя, и тяга к нему стала массовой.

К нему обращались также в тяжелых телесных недугах: по преданию, он исцелял людей, страдающих водянкой (водянка/отек), освобождал от бесов больных юношей, лечил тяжелые раны и болезни груди — и это все молитвой, крестом, знамением веры.

После многих лет подвижничества, духовной преданности, помощи страдающим и многочисленным чудесам, Патапий успокоился — умер в старости. По разным преданиям, его смерть пришлась на V век (по одному варианту — 463 год).

Его тело было первоначально похоронено в церкви Церковь Святого Иоанна Крестителя в Константинополе. Впоследствии после падения Константинополя его святые мощи перевезли в пещеру близ Лутраки (Греция).

Приметы 8 декабря

Если на водоемах под ледом видна вода — ожидается потепление.

Наши предки в этот день ожидали дождя.

Мощный быстрый ветер — в морозную, но сухую погоду.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день следует избегать определенных действий. Нельзя выходить из дома в порванной одежде — иначе весь год можешь ходить в неприятностях и неудачах. Также нежелательно оставлять невыполненные важные дела: их следует завершить по сей день, иначе это считается плохим признаком дальнейшей жизни.

Что можно делать завтра

В старину в этот день люди обычно занимались рукоделием, однако делали это в одиночестве, чтобы не растерять свой талант. Для защиты от злых сил они создавали особые вышивки: изображали дерево жизни, птиц, солнце и женскую фигуру — символы счастья, жизненной энергии и плодородия.