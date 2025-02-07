8 февраля — какой церковный праздник, какие четыре важнейших запрета в этот день

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 февраля, в православном календаре день памяти святого великомученика Теодора Стратилата. Святой Теодор жил в III-IV веках во времена правления римского императора Лициния (308-324). Он был родом из города Гераклея (ныне территория Турции) и занимал высокую военную должность стратилата (военачальника). За свою храбрость и выдающиеся способности он приобрел уважение среди воинов и знати.

Несмотря на то, что Римская империя официально преследовала христиан, Теодор открыто исповедовал веру в Иисуса Христа и обращал других в христианство. Он отличался большой добротой, помогал бедным, заботился о больных и не боялся провозглашать истину.

Император Лицин, который был ярым противником христиан, узнал о вере Теодора. Хотя святой занимал высокий пост, это не спасло его от преследований. Лициний сначала попытался склонить Теодора к поклонению языческим богам. Он предложил ему богатство, власть и еще большую почесть, если тот отречется от Христа. Однако Теодор отказался и разоблачил обман языческих верований.

Когда император прислал ему драгоценные статуи языческих богов, Теодор взял их якобы для поклонения, но раздал золото бедным, а сами идолы сокрушил. За свою твердость в вере святой испытал страшную пытку. Его били палками и железными крюками. Приковали к кресту и прокалывали тело. После многочисленных издевательств его срубили мечом около 319 года.

Перед смертью святой молился о своих мучителях и просил Господа простить их. После мученической кончины тело святого забрали христиане и похоронили в его родном городе. Вскоре на его могиле стали совершаться исцеления и другие чудеса. Имя святого Теодора стало известно по всей империи. Его уважали как небесного покровителя воинов и всех, кто находится в опасности.

Церковный праздник 8 февраля – день памяти святого пророка Захарии

Пророк Захария жил в VI веке до Р.Х. и был священником и пророком. Он происходил из священнического рода, его отцом был священник Варахия, а дедом – Иддо. Некоторые источники указывают, что он мог быть также внуком священника, вернувшегося из Вавилонского плена вместе с Зоровавелем (Неем. 12:4, 16).

Захария начал пророчествовать около 520 года до Рождества Христова, во времена персидского царя Дария I. Вместе с пророком Агеем он призвал израильтян завершить восстановление Второго Храма в Иерусалиме, затянувшееся из-за безразличия народа и внешнего сопротивления.

Книга Захарии содержит видения и пророчества о будущем Израиля и пришествии Мессии. Основные темы:

Призыв к покаянию. Он напоминает израильтянам о гневе Божьем из-за их отступления от заветов (Зах. 1:1-6).

Пророчества об Иисусе Христе. Захария предполагает: Вход Мессии в Иерусалим на осле (Зах. 9:9) – это сбылось в Вербное воскресенье. Предательские продажи Мессии за 30 серебряников (Зах. 11:12-13). Предсказание о распятии и пробитых руках и ногах (Зах. 12:10).

Напоминание о вере Бога: Бог обещает защитить Свой народ и принести восстановление.

По преданию, пророк Захария был убит в Храме. Иисус Христос вспоминает его мученичество в Евангелии:

"Чтобы на вас упала вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником" (Мф. 23:35).

Некоторые исследователи предполагают, что его могли убить за разоблачение беззаконий иудейских вождей, или путают с Захарией, отцом Иоанна Крестителя, который также погиб в храме.

Приметы 8 февраля

Народные приметы 8 февраля / Фото: pixabay.com

Весь день поют синички – весна будет поздней.

Распустились подснежники — до скорого прихода весны.

Закат золотистого цвета – ждите сильного холода.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя ссориться с родными, даже спорить с ними, потому что любая ссора затянется надолго. Не следует также мочить ноги, считается, что тогда сильно заболеете.

Что можно делать завтра

В народный праздник Захария крестьяне варили гороховую кашу, которой угощали всех членов семьи. Верили, что тогда целый год будет счастливым. Этот день считается благоприятным для свадьбы.

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