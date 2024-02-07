8 февраля — какой церковный праздник, почему женщинам запрещено заглядываться в зеркало

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Феодора Стратилата. Феодор Стратилат — христианский святой, живший в III веке. Он был военным генералом во время правления римского императора Лицинии. Он отказался приносить жертвы языческим богам и признался в своей вере во Христа. За это он был приговорен к смерти и казнен на колесе.

Церковный праздник 8 февраля – день памяти ветхозаветного пророка Захарии

Захария — это ветхозаветный пророк, традиционно считающийся автором книги Захарии, одиннадцатой из двенадцати малых пророков. Его пророчества совершались при правлении Дария Великого, когда евреи вернулись из вавилонского плена после падения Иерусалима 587-586 года до н.э. Его самая большая забота была связана со строительством второго храма.

Захария предвидел будущее Израиля и народов, а также приход Мессии, который должен быть царем, священником и страдающим слугой. Он также видел многие символические видения, отражающие планы Бога для своего народа. Книга Захарии содержит много цитат и ссылок в Новый Завет, особенно к Евангелию от Матфея и Апокалипсиса.

Приметы 8 февраля

Народные приметы 8 февраля / Фото: Pexels

Собака качается на снегу – будет оттепель.

Сильный мороз – зима уже заканчивается.

Куры кричат, а дым стелется к земле – к снегопаду.

Что завтра нельзя делать

Женщинам в этот день запрещалось заглядываться в зеркало. Верили, что каждая минута "ворует" год молодости. Также пытались не поднимать с земли вещи, считая, что их заговорили ведьмы. Не разрешалось подметать в доме, чтобы не "вымести" счастье.

Что можно делать завтра

В этот день пытались очень осторожно обращаться с разными острыми предметами, чтобы не получить даже небольшой порез. Крестьяне доставали серпы и осматривали их, затачивали до нового сезона.

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