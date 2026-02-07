Церковный праздник 8 февраля / © unsplash.com

Завтра, 8 февраля, в православном календаре день памяти святого великомученика Теодора Стратилата. Теодор происходил из города Евхаиты (Малая Азия, современная Турция). Он был не просто воином, а талантливым и храбрым полководцем, за что снискал уважение войска и благосклонность императора. Его назначили стратилатом города Ираклии вблизи Черного моря.

В то же время, Теодор был тайным христианином, жил чисто, праведно, помогал бедным и обращал людей не словами, а примером жизни.

Когда император Лицин приказал принести жертвы языческим богам, Теодор сделал вид, что согласен. Он попросил разрешения перенести золотые и серебряные идолы в свой дом, якобы для торжественной подготовки жертвы.

Ночью же святой разбил идолов, а драгоценные металлы раздал нищим. Этот поступок обладал глубоким символизмом: он показал ничтожность фальшивых богов и подлинную силу милосердия.

Когда об этом узнали, Теодора был арестован. По преданию, в темнице ему явился Христос, исцелил его раны и укрепил дух. К утру мучители увидели Теодора вполне здоровым, что привело многих свидетелей к вере во Христа.

Несмотря на чудеса и многочисленные обращения, Теодор не отрекся от веры. Его распяли, а впоследствии усекли мечом.

Перед смертью святой молился не только о христианах, но и о своих мучителях — и в этом оказалась вершина его духовного величия.

Церковный праздник 8 февраля — день памяти святого пророка Захарии

Пророк Захария жил в VI веке до Рождества Христова после возвращения иудеев из вавилонского плена. Он был священником по происхождению и принадлежал к роду Иддо.

Его служение приходится на время правления персидского царя Дария I, примерно в 520 г. до Р. Х., и происходило параллельно со служением пророка Агея.

Книга пророка Захарии отличается большим количеством символических видений — глубоких, образных, почти апокалиптических.

О личной жизни пророка Захарии Священное Писание говорит немного. По церковному преданию он прожил долгую праведную жизнь и был убит между храмом и жертвенником, погребен близ Иерусалима.

Приметы 8 февраля

Народные приметы 8 февраля / © pexels.com

Снег или метель 8 февраля — весна затянется, лето будет дождливым.

Иней на деревьях — к хорошему урожаю зерновых.

Какая погода на Захарии — такой будет и весна.

Что завтра нельзя делать

8 февраля по народным приметам следует быть особенно осторожными с острыми и колючими предметами — любая неосторожность может привести к травме. Также рекомендуется воздержаться от хирургических вмешательств и стоматологического лечения, ведь в этот день любые процедуры могут пройти неудачно или вред.

Что можно делать завтра

В этот день православные обращаются к святому великомученику Теодору Стратилату с молитвой и просьбами о заступничестве перед Господом. Его уважают как покровителя воинов и просят о защите от врагов, видимых и невидимых, помощи в одержании победы и установлении мира. Сегодня также благоприятно молиться о силах, мужестве и духовной стойкости в сложных жизненных ситуациях.