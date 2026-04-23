8 фруктовых деревьев, которые естественно отпугивают вредителей и дают щедрый урожай

Выращивать фрукты можно без лишних хлопот и постоянной борьбы с насекомыми. Эксперты назвали восемь фруктовых деревьев, которые имеют естественную защиту от вредителей и одновременно радуют обильным урожаем.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Некоторые сорта фруктовых деревьев менее привлекательны для насекомых благодаря своим природным свойствам или генетической устойчивости к болезням и заражениям. Это не гарантирует полной защиты, однако значительно уменьшает риск появления вредителей и облегчает уход за садом.

Своими рекомендациями поделились совладелец фермы North Branch и опытный садовод Сет Ентес, а также совладелец питомника фруктовых деревьев Elmore Roots Дэвид Фрид.

Среди лучших вариантов специалисты назвали яблоню сорта Liberty. Она устойчива к вредителям и болезням, начинает плодоносить еще в молодом возрасте и дает красные яблоки, которые подходят как для потребления свежими, так и для выпечки или сушки.

Еще одним выносливым вариантом является фиговое дерево. По словам экспертов, инжир содержит натуральный латекс, который может отпугивать вредителей. Кроме того, некоторые сорта имеют плотные кожистые листья, которые служат естественным барьером для насекомых.

Также в список вошла груша сорта Ure. Она отличается устойчивостью к вредителям и болезням, в частности к бактериальному ожогу, и не требует регулярного опрыскивания.

Специалисты рекомендуют обратить внимание и на шелковицу сорта Trader. Это неприхотливое дерево ежегодно дает большие сладкие плоды и не требует дополнительной защиты от вредителей.

В перечень также попала айва Aromatnaya , которая имеет красивые крупные цветы весной, а затем — ярко-желтые плоды, пригодные как для свежего употребления, так и для кулинарии.

Среди яблонь эксперты отдельно отметили сорт Hazen. Это компактное дерево с темно-красными сочными плодами, которое каждый год дает урожай даже без опрыскиваний.

Еще один популярный вариант — груша Bartlett. Она быстро растет, дает сладкие плоды и имеет повышенную устойчивость к некоторым распространенным вредителям.

Замыкает список итальянская слива Italian Prune. Ее гладкая кожица и естественный восковой налет помогают защищать плоды от вредителей, а минимальная потребность в обрезке снижает риск заражения.

