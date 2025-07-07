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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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8 июля — какой церковный праздник, почему запрещается купаться в реках и озерах

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 8 июля

Церковный праздник 8 июля / © pixabay.com

Завтра, 8 июля, в православном календаре день памяти святого великомученика Прокопия. Его считают одни из величайших великомучеников раннехристианской эпохи. Его жизнь приходится на период величайших гонений в Римской империи, примерно в III–IV веках.

По преданию Прокопий родился в благочестивой семье, которая в юношеском возрасте воспитала его в христианской вере. С ранних лет он отличался высокими нравственными качествами, благочестием и глубокой верой во Христа.

Святой Прокопий был военным или чиновником при императорском дворе (в разных источниках — воином или секретарем). Его честность, мудрость и мужество заслужили признание даже среди языческих властей.

Во время гонений на христиан, распространявшихся императором Диоклетианом и его преемниками (конец III — начало IV века), Прокопий открыто исповедовал свою веру. Он не испугался пыток и смертельной угрозы.

Его пытали и мучили за отказ отречься от Христа, но он оставался непоколебимым. По преданию святому Прокопию отрубили голову — мученическая смерть стала свидетельством его верности и преданности.

После смерти святого Прокопия стали приписывать многочисленные чудеса, связанные с его мощами и молитвами.

Приметы 8 июля

Народные приметы 8 июля / © unsplash.com

Народные приметы 8 июля / © unsplash.com

  • Ветер дует с юга — ждите теплый конец лета.

  • Утром на Прокопия туман — в ближайшие дни придет похолодание.

  • Роса прохладная — к хорошему и богатому урожаю.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, в этот день не стоит заходить в лес, потому что там может скрываться коварный змей — будто тот, что в Библии соблазнял людей. Также запрещено купаться в реках и озерах, потому что русалки могут заманить под воду. Не рекомендуется браться за выпечку теста или рукоделия, а также гадать, читать заговоры, ехать в дорогу или переезжать. Православная церковь категорически запрещает венчаться в этот день, а еще ссориться или сплетничать.

Что можно делать завтра

В общем, этот день лучше посвятить родным и провести его в семейном кругу. Хорошее время, чтобы помолиться о здоровье родных и благополучии в семье.

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